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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1754 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 741,41 млрд руб.
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05 июня 2017 года 09:39
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1754 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 741,41 млрд руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июня составили по Российской Федерации 1754 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1488,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1671,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1382,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июня составили 741,41 млрд руб. против 739,75972 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.05 июня 2017 года 17:09
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.05 июня 2017 года 16:57
Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск 5 июня понизился на 28,44 пункта (0,13%) и составил 21177,85 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,74 пункта... читать дальше
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.05 июня 2017 года 16:49
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