05 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2017
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2017
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2017
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2017
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05 июня 2017 года 18:06
Мосгоризбирком направит в Мосгордуму ходатайство столичного отделения партии "Альянс зеленых" о проведении городского референдума по реновации жилищного фонда.
Соответствующее решение принято на заседании городской избирательной комиссии в понедельник.
Теперь... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:56
Минтуризма Таиланда предложило обязать всех въезжающих в страну туристов оформлять медицинскую страховку, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источник.
Проект был предложен, в том числе, в качестве плана по развитию Таиланда как направления для медицинского и... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:47
Страны с развивающейся экономикой (emerging markets) доминировали среди государств, у которых в 2016 году был понижен рейтинг. Рейтинги были снижены из-за комбинации низких цен на сырье, слабых макроэкономических изменений и последовавшего за этим ухудшения финансирования,... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:38
Бинбанк в рамках оферты приобрел 956,591 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 19,1% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:38
ЦБ РФ в середине июня повысит базовый прогноз по цене на нефть, но сценарий с растущими ценами вряд ли станет основным, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме.
"Мы 16 июня опубликуем наши уточненные прогнозные оценки. Мы... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:31
Майское значение индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в составило 56,9 пункта по сравнению с 57,5 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Аналитики в среднем ожидали снижения до 57 пунктов,...
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05 июня 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6069 руб.
Минимальный курс доллара США составил 56,375 руб.,... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:27
В мае добыча газа "Газпромом" взлетела на 30,5%, до 35,94 млрд кубометров, следует из расчетов "Интерфакса" на основе данных, представленных компанией.
Так, компания сообщила о росте добычи по итогам пяти месяцев 2017 года на 15,7% - до 198,5 млрд кубометров газа, что,... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:18
ЦБ РФ считает полезным повышение базовой ставки взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) с действующих 0,12% до 0,2%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме.
"Мы не до конца используем и тот потенциал, который у нас есть в законодательстве.... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:09
Комитет Госдумы по финансовому рынку и комитет по бюджету и налогам рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению отчет Банка России за 2016 год.
Прибыль Банка России за 2016 год составила 43,75 млрд рублей по сравнению со 112,57 млрд рублей в 2015 году,... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:01
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) полностью разместило облигации серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок прошел 2 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,00% годовых.
Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
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05 июня 2017 года 17:00
ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики рассмотрит вопрос снижения ключевой ставки как на 25 базисных пунктов (б.п.), так и на 50 б.п., сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме.
Следующее... читать дальше
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05 июня 2017 года 16:57
Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в понедельник.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск 5 июня понизился на 28,44 пункта (0,13%) и составил 21177,85 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,74 пункта... читать дальше
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05 июня 2017 года 16:54
Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна уйти в отставку, поскольку ее предыдущие действия привели к ухудшению ситуации в области безопасности, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью телеканалу ITV. По его словам, в то время, когда Т.Мэй занимала пост... читать дальше
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05 июня 2017 года 16:49
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-77 на 27 млрд 383,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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05 июня 2017 года 16:45
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России на новый срок.
Президент России Владимир Путин еще в конце марте представил кандидатуру Э.Набиуллиной для назначения на пост... читать дальше
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