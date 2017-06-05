ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6876 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,03 коп.

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Мосгоризбирком направит в Мосгордуму ходатайство столичного отделения партии "Альянс зеленых" о проведении городского референдума по реновации жилищного фонда. Соответствующее решение принято на заседании городской избирательной комиссии в понедельник. Соответствующее решение принято на заседании городской избирательной комиссии в понедельник. Теперь... Теперь... читать дальше

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Минтуризма Таиланда предложило обязать всех въезжающих в страну туристов оформлять медицинскую страховку, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источник. Проект был предложен, в том числе, в качестве плана по развитию Таиланда как направления для медицинского и... Проект был предложен, в том числе, в качестве плана по развитию Таиланда как направления для медицинского и... читать дальше

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Страны с развивающейся экономикой (emerging markets) доминировали среди государств, у которых в 2016 году был понижен рейтинг. Рейтинги были снижены из-за комбинации низких цен на сырье, слабых макроэкономических изменений и последовавшего за этим ухудшения финансирования,... читать дальше

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Бинбанк в рамках оферты приобрел 956,591 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 19,1% выпуска. Оферта исполнена в... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 19,1% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше

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ЦБ РФ в середине июня повысит базовый прогноз по цене на нефть, но сценарий с растущими ценами вряд ли станет основным, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме. "Мы 16 июня опубликуем наши уточненные прогнозные оценки. Мы... "Мы 16 июня опубликуем наши уточненные прогнозные оценки. Мы... читать дальше

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Майское значение индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в составило 56,9 пункта по сравнению с 57,5 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения до 57 пунктов,... Аналитики в среднем ожидали снижения до 57 пунктов,...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6069 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,375 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,375 руб.,... читать дальше

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В мае добыча газа "Газпромом" взлетела на 30,5%, до 35,94 млрд кубометров, следует из расчетов "Интерфакса" на основе данных, представленных компанией. Так, компания сообщила о росте добычи по итогам пяти месяцев 2017 года на 15,7% - до 198,5 млрд кубометров газа, что,... Так, компания сообщила о росте добычи по итогам пяти месяцев 2017 года на 15,7% - до 198,5 млрд кубометров газа, что,... читать дальше

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ЦБ РФ считает полезным повышение базовой ставки взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) с действующих 0,12% до 0,2%, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме. "Мы не до конца используем и тот потенциал, который у нас есть в законодательстве.... "Мы не до конца используем и тот потенциал, который у нас есть в законодательстве.... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку и комитет по бюджету и налогам рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению отчет Банка России за 2016 год. Прибыль Банка России за 2016 год составила 43,75 млрд рублей по сравнению со 112,57 млрд рублей в 2015 году,... Прибыль Банка России за 2016 год составила 43,75 млрд рублей по сравнению со 112,57 млрд рублей в 2015 году,... читать дальше

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ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) полностью разместило облигации серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок прошел 2 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,00% годовых. Сбор заявок прошел 2 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена... Ставка 1-го купона установлена... читать дальше

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ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики рассмотрит вопрос снижения ключевой ставки как на 25 базисных пунктов (б.п.), так и на 50 б.п., сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме. Следующее... Следующее... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск 5 июня понизился на 28,44 пункта (0,13%) и составил 21177,85 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:46 мск 5 июня понизился на 28,44 пункта (0,13%) и составил 21177,85 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,74 пункта... Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,74 пункта... читать дальше

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй должна уйти в отставку, поскольку ее предыдущие действия привели к ухудшению ситуации в области безопасности, заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в интервью телеканалу ITV. По его словам, в то время, когда Т.Мэй занимала пост... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-77 на 27 млрд 383,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России на новый срок. Президент России Владимир Путин еще в конце марте представил кандидатуру Э.Набиуллиной для назначения на пост... Президент России Владимир Путин еще в конце марте представил кандидатуру Э.Набиуллиной для назначения на пост... читать дальше

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