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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6876 руб.
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04 июня 2017 года 12:41
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6876 руб.
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4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,03 коп.
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04 июня 2017 года 19:47
Подключение медицинских учреждений к широкополосному доступу (ШПД) в интернет потребует суммарных затрат в объеме около 20 млрд рублей, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в рамках ПМЭФ. "Это принципиально иная инфраструктура. На эти цели будет суммарно затрачено почти... читать дальше
.04 июня 2017 года 18:53
Артемий Сухенко назначен главным бухгалтером ООО "Газпром экспорт", сообщает пресс-служба компании. А.Сухенко родился в Москве в 1973 г. Окончил Московский экономико-статистический институт. В 1995-1996 гг. работал в Пенсионном фонде "Инкомфонд" и в Государственном... читать дальше
.04 июня 2017 года 18:06
"Уралкалий" и чешская T-Machinery создают совместное предприятие по производству, ремонту горной техники и запасных частей
"Уралкалий" и чешская T-Machinery создают совместное предприятие по производству, ремонту горной техники и запасных частей, а также организации сборочного производства горнопроходческих комбайнов. Соответствующий меморандум был подписан в рамках Санкт-Петербургского... читать дальше
.04 июня 2017 года 18:04
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканал Эн-Би-Си, заявил, что встречался с будущим советником президента США по нацбезопасности Майклом Флинном в 2015 году в Москве, но толком с ним не общался. "Я даже по-настоящему не говорил с ним (. . .) это (такой -... читать дальше
.04 июня 2017 года 17:29
В отношении вице-губернатора Владимирской области возбуждено уголовное дело по фактам получения взятки от 3 млн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, которая, по версии следствия, получила взятки от предпринимателей за содействие на проведение ремонтных работ в здании администрации и поставку мебели, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье... читать дальше
.04 июня 2017 года 16:11
Сбербанк летом опробует в Татарстане доставку дронами материальных ценностей, сообщил зампред правления Станислав Кузнецов. "Мы серьёзно сейчас тестируем технологию дронов, понимая, что если не изменится поддержка государственных институтов в этом направлении, вряд ли это... читать дальше
.04 июня 2017 года 15:54
Российский автопроизводитель Sollers надеется в течение месяца завершить подготовку и начать поставки машинокомплектов во Вьетнам, заявил журналистам гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов в кулуарах ПМЭФ-2017. "У нас в принципе там все решено, бизнес-план... читать дальше
.04 июня 2017 года 15:35
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда на ликвидацию последствий урагана не менее 100 млн рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора региона. Е.Куйвашев поручил оценить... читать дальше
.04 июня 2017 года 14:03
Главный редактор оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии журнала. В своем Фейсбуке Е.Альбац повесила фото обложки журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись: "Спасибо, что были с нами". Как следует из выходных данных,... читать дальше
.04 июня 2017 года 13:52
Правительство РФ склонно поддерживать идею о либерализации рынка контейнерных перевозок, считает Магомедов
Правительство РФ склонно поддерживать идею о либерализации рынка контейнерных перевозок, считает владелец и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов. "На сегодняшний день в целом у нас есть ощущение, что правительство разделяет наши взгляды на то, что... читать дальше
.04 июня 2017 года 13:03
Мэр Лондона Садик Хан заявил в воскресенье, что последние теракты в Лондон не должны оказать влияние на график парламентских выборов в Великобритании, которые запланированы на 8 июня. "Они (террористы - ИФ) хотят, чтобы мы прекратили наслаждаться теми свободами, что у нас есть... читать дальше
.04 июня 2017 года 12:50
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов помочь странам Европы бороться с терроризмом и призвал жителей республики ограничить свои поездки в европейские страны. "Вслед за терактами в Германии, Франции произошел, как сообщают СМИ, тройной теракт в... читать дальше
.04 июня 2017 года 12:45
В.Путин направил соболезнования Т.Мэй в связи с гибелью мирных граждан в результате теракта в Лондоне
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с гибелью мирных граждан в результате очередной вылазки террористов в Лондоне, сообщает пресс-служба... читать дальше
.04 июня 2017 года 12:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,03 коп.
.04 июня 2017 года 12:41
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 63,6092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,82 коп.
.03 июня 2017 года 18:24
Сбербанк РФ фиксирует в неделю 5,5 тыс. преступлений, совершенных методом социальной инженерии, видит тенденцию их роста, заявил зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах ПМЭФ-2017. "Тенденция, к сожалению, на увеличение (...) Это проблема уже, скорее, государственных... читать дальше
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