.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6092 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Без США соглашение по климату будет неработоспособным - Путин
Без участия США и других ключевых стран никакие соглашения по климату не будут работоспособными, считает президент РФ Владимир Путин. Однако у мирового сообщества еще есть время, чтобы прийти к договоренностям по проблеме глобального потепления
 
Россия снимает ограничения на поставки турецких продуктов
Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию из Турции. Согласно документу, Россия сняла запрет на поставки турецких огурцов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, частей...
 
В собрания собственников жилья в Москве хотят участвовать регистраторы
В Москве к организации процесса голосований по программе реновации хотят подключиться участники финансового рынка. Как стало известно "Коммерсанту", СРО ПАРТАД (саморегулируемая организация регистраторов) обратилась с письмом на имя председателя...
 
Госуслугу окажет банк
К 15 декабря 2018 году в российских кредитных организациях появятся центры "одного окна". Центры госуслуг на базе банков заработают в 80 регионах России, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Предприниматели смогут получить в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 июня 2017 года 08:27

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6092 руб.

 0  
3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 63,6092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 июня 2017 года 15:01
S&P подтвердило рейтинг Иркутской области на уровне "ВВ"
Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента обязательств в иностранной и национальной валютах Иркутской области на уровне "ВВ". Как сообщает пресс-служба агентства, прогноз остается "стабильным". "Стабильный" прогноз отражает наши...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 14:28
ПАО "АвтоВАЗ" в 2018 году представит три новых и обновленных модели
ПАО "АвтоВАЗ" в 2018 году планирует представить три новых и обновленных модели, сообщил глава компании Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017. "Все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, кроме (кроссовера - ИФ) X-code, могут быть запущены в...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 14:23
Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест начальнику контрольно-аналитического управления Коми
Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему заместителю руководителя администрации главы Коми - начальнику контрольно-аналитического управления Дмитрию Кирьякову, которого обвиняют в хищении. Как сообщили "Интерфаксу" в...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 14:21
В.Путин рассчитывает на запуск в Арктике в будущем новых масштабных проектов в сфере энергетики
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на запуск в Арктике в будущем новых масштабных проектов в сфере энергетики. "Рассчитываю, что в богатейшем арктическом регионе будут запущены новые перспективные масштабные проекты, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими,...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 14:16
Финансовое закрытие сделки по четвертому участку ЦКАД состоится через 4 месяца
Финансовое закрытие сделки по четвертому участку ЦКАД состоится через 4 месяца, АО "ДСК "Автобан" ведет переговоры с потенциальными финпартнерами, заявил "Интерфаксу" председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах в кулуарах ПМЭФ в субботу. "Сейчас (концессионеры - ИФ)...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 14:02
Сделка по покупке НК "Роснефть" 49% в индийской Essar Oil будет закрыта в июне
Сделка по покупке НК "Роснефть" 49% в индийской Essar Oil будет закрыта в июне, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в октябре 2016 года подписал соглашение с индийской Essar Energy Limited о предоставлении ей кредита в размере до $3,9 млрд на реструктуризацию долга....    читать дальше
.
03 июня 2017 года 13:53
"Газпром" и Shell подписали документ об основных условиях работы по реализации проекта "Балтийский СПГ"
"Газпром" и англо-голландская Shell подписали документ об основных условиях работы совместного предприятия по реализации проекта "Балтийский СПГ", сообщает пресс-служба российской компании. В документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 13:47
Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября
Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Долгосрочный прогноз подготовим к 1...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 13:46
Правительство РФ рассматривает возможность допфинансирования АПК на 10 млрд рублей
Правительство рассматривает возможность дополнительного финансирования АПК на 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Сегодня правительство рассматривает возможность о...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 13:07
В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России и главы правительства Иракского Курдистана, по линии "Роснефти" идет предметный разговор
В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России Владимира Путина с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. "В целом, естественно, позитивно воспринимаются открывающиеся возможности взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая ведет...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 13:02
Ведомства договорились о дополнительной госгарантии под фабрику проектного финансирования Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей
Ведомства договорились предусмотреть в федеральном бюджете дополнительные государственные гарантии под фабрику проектного финансирования Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 12:57
Тематика создаваемого Бюро ООН по борьбе с терроризмом не обсуждалась в ходе беседы В.Путина и А.Гутерриша
Тематика создаваемого Бюро ООН по борьбе с терроризмом не обсуждалась в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антонио Гутерриша в ходе встречи на полях ПМЭФ-2017. "Тема не обсуждалась", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
.
03 июня 2017 года 12:14
В совет директоров Mail.ru вошли три представителя "Мегафона"
Акционеры Mail.ru Group на годовом собрании утвердили совет директоров компании, в частности, в него вошли три представителя от ПАО "Мегафон", сообщает пресс-служба компании.

От оператора в совет избраны глава "Мегафона" Сергей Солдатенков, коммерческий директор Влад...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 11:40
"РЭП Холдинг" и НОВАТЭК подписали соглашение о стратегическом партнерстве
"РЭП Холдинг" в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о стратегическом партнерстве с одним из крупнейших по объемам добычи производителей природного газа в России - ПАО "НОВАТЭК".

Как говорится в совместном пресс-релизе,...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 11:27
Российские акционеры группы "Илим" удовлетворены сотрудничеством с International Paper в рамках СП и не планируют изменения долей
Российские акционеры группы "Илим" удовлетворены сотрудничеством с International Paper (IP) в рамках совместного предприятия и не планируют изменения долей, сообщил "Интерфаксу" один из акционеров группы Захар Смушкин.

"Я, естественно, могу говорить только от имени...    читать дальше
.
03 июня 2017 года 10:41
Руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" не обсуждает возможность закрытия производства в Ленинградской области
Руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" (входит в СП Ford и Sollers, г.Всеволожск, Ленинградская область) не обсуждает возможность закрытия производства, утверждает первый заместитель главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Максим...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.