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03 июня 2017 года 08:27
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6092 руб.
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3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 63,6092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,82 коп.
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03 июня 2017 года 15:01
Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента обязательств в иностранной и национальной валютах Иркутской области на уровне "ВВ". Как сообщает пресс-служба агентства, прогноз остается "стабильным". "Стабильный" прогноз отражает наши... читать дальше
.03 июня 2017 года 14:28
ПАО "АвтоВАЗ" в 2018 году планирует представить три новых и обновленных модели, сообщил глава компании Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017. "Все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, кроме (кроссовера - ИФ) X-code, могут быть запущены в... читать дальше
.03 июня 2017 года 14:23
Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест начальнику контрольно-аналитического управления Коми
Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему заместителю руководителя администрации главы Коми - начальнику контрольно-аналитического управления Дмитрию Кирьякову, которого обвиняют в хищении. Как сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.03 июня 2017 года 14:21
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на запуск в Арктике в будущем новых масштабных проектов в сфере энергетики. "Рассчитываю, что в богатейшем арктическом регионе будут запущены новые перспективные масштабные проекты, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими,... читать дальше
.03 июня 2017 года 14:16
Финансовое закрытие сделки по четвертому участку ЦКАД состоится через 4 месяца, АО "ДСК "Автобан" ведет переговоры с потенциальными финпартнерами, заявил "Интерфаксу" председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах в кулуарах ПМЭФ в субботу. "Сейчас (концессионеры - ИФ)... читать дальше
.03 июня 2017 года 14:02
Сделка по покупке НК "Роснефть" 49% в индийской Essar Oil будет закрыта в июне, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в октябре 2016 года подписал соглашение с индийской Essar Energy Limited о предоставлении ей кредита в размере до $3,9 млрд на реструктуризацию долга.... читать дальше
.03 июня 2017 года 13:53
"Газпром" и Shell подписали документ об основных условиях работы по реализации проекта "Балтийский СПГ"
"Газпром" и англо-голландская Shell подписали документ об основных условиях работы совместного предприятия по реализации проекта "Балтийский СПГ", сообщает пресс-служба российской компании. В документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет... читать дальше
.03 июня 2017 года 13:47
Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября
Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Долгосрочный прогноз подготовим к 1... читать дальше
.03 июня 2017 года 13:46
Правительство рассматривает возможность дополнительного финансирования АПК на 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Сегодня правительство рассматривает возможность о... читать дальше
.03 июня 2017 года 13:07
В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России и главы правительства Иракского Курдистана, по линии "Роснефти" идет предметный разговор
В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России Владимира Путина с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. "В целом, естественно, позитивно воспринимаются открывающиеся возможности взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая ведет... читать дальше
.03 июня 2017 года 13:02
Ведомства договорились о дополнительной госгарантии под фабрику проектного финансирования Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей
Ведомства договорились предусмотреть в федеральном бюджете дополнительные государственные гарантии под фабрику проектного финансирования Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах... читать дальше
.03 июня 2017 года 12:57
Тематика создаваемого Бюро ООН по борьбе с терроризмом не обсуждалась в ходе беседы В.Путина и А.Гутерриша
Тематика создаваемого Бюро ООН по борьбе с терроризмом не обсуждалась в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антонио Гутерриша в ходе встречи на полях ПМЭФ-2017. "Тема не обсуждалась", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
.03 июня 2017 года 12:14
Акционеры Mail.ru Group на годовом собрании утвердили совет директоров компании, в частности, в него вошли три представителя от ПАО "Мегафон", сообщает пресс-служба компании. От оператора в совет избраны глава "Мегафона" Сергей Солдатенков, коммерческий директор Влад... читать дальше
.03 июня 2017 года 11:40
"РЭП Холдинг" в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о стратегическом партнерстве с одним из крупнейших по объемам добычи производителей природного газа в России - ПАО "НОВАТЭК". Как говорится в совместном пресс-релизе,... читать дальше
.03 июня 2017 года 11:27
Российские акционеры группы "Илим" удовлетворены сотрудничеством с International Paper в рамках СП и не планируют изменения долей
Российские акционеры группы "Илим" удовлетворены сотрудничеством с International Paper (IP) в рамках совместного предприятия и не планируют изменения долей, сообщил "Интерфаксу" один из акционеров группы Захар Смушкин. "Я, естественно, могу говорить только от имени... читать дальше
.03 июня 2017 года 10:41
Руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" не обсуждает возможность закрытия производства в Ленинградской области
Руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" (входит в СП Ford и Sollers, г.Всеволожск, Ленинградская область) не обсуждает возможность закрытия производства, утверждает первый заместитель главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Максим... читать дальше
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