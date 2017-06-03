ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6876 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,03 коп.

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Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента обязательств в иностранной и национальной валютах Иркутской области на уровне "ВВ". Как сообщает пресс-служба агентства, прогноз остается "стабильным". "Стабильный" прогноз отражает наши... читать дальше

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ПАО "АвтоВАЗ" в 2018 году планирует представить три новых и обновленных модели, сообщил глава компании Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017. "Все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, кроме (кроссовера - ИФ) X-code, могут быть запущены в... читать дальше

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Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему заместителю руководителя администрации главы Коми - начальнику контрольно-аналитического управления Дмитрию Кирьякову, которого обвиняют в хищении. Как сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на запуск в Арктике в будущем новых масштабных проектов в сфере энергетики. "Рассчитываю, что в богатейшем арктическом регионе будут запущены новые перспективные масштабные проекты, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими,... читать дальше

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Финансовое закрытие сделки по четвертому участку ЦКАД состоится через 4 месяца, АО "ДСК "Автобан" ведет переговоры с потенциальными финпартнерами, заявил "Интерфаксу" председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах в кулуарах ПМЭФ в субботу. "Сейчас (концессионеры - ИФ)... читать дальше

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Сделка по покупке НК "Роснефть" 49% в индийской Essar Oil будет закрыта в июне, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ в октябре 2016 года подписал соглашение с индийской Essar Energy Limited о предоставлении ей кредита в размере до $3,9 млрд на реструктуризацию долга.... читать дальше

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"Газпром" и англо-голландская Shell подписали документ об основных условиях работы совместного предприятия по реализации проекта "Балтийский СПГ", сообщает пресс-служба российской компании. В документе определены принципы функционирования совместного предприятия, которое будет... читать дальше

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Минэкономразвития подготовит долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2035 года к 1 ноября, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Долгосрочный прогноз подготовим к 1... читать дальше

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Правительство рассматривает возможность дополнительного финансирования АПК на 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Сегодня правительство рассматривает возможность о... читать дальше

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В Кремле позитивно оценивают итоги беседы президента России Владимира Путина с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. "В целом, естественно, позитивно воспринимаются открывающиеся возможности взаимодействия, в том числе по линии "Роснефти", которая ведет... читать дальше

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Ведомства договорились предусмотреть в федеральном бюджете дополнительные государственные гарантии под фабрику проектного финансирования Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах... читать дальше

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Тематика создаваемого Бюро ООН по борьбе с терроризмом не обсуждалась в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антонио Гутерриша в ходе встречи на полях ПМЭФ-2017. "Тема не обсуждалась", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...

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Акционеры Mail.ru Group на годовом собрании утвердили совет директоров компании, в частности, в него вошли три представителя от ПАО "Мегафон", сообщает пресс-служба компании. От оператора в совет избраны глава "Мегафона" Сергей Солдатенков, коммерческий директор Влад... От оператора в совет избраны глава "Мегафона" Сергей Солдатенков, коммерческий директор Влад... читать дальше

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"РЭП Холдинг" в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о стратегическом партнерстве с одним из крупнейших по объемам добычи производителей природного газа в России - ПАО "НОВАТЭК". Как говорится в совместном пресс-релизе,... Как говорится в совместном пресс-релизе,... читать дальше

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Российские акционеры группы "Илим" удовлетворены сотрудничеством с International Paper (IP) в рамках совместного предприятия и не планируют изменения долей, сообщил "Интерфаксу" один из акционеров группы Захар Смушкин. "Я, естественно, могу говорить только от имени... "Я, естественно, могу говорить только от имени... читать дальше

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Руководство ЗАО "Форд Мотор Компани" (входит в СП Ford и Sollers, г.Всеволожск, Ленинградская область) не обсуждает возможность закрытия производства, утверждает первый заместитель главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Максим... читать дальше

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