Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3486 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3486 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,3217 руб., максимальный - 8,3717 руб. Была заключена 131 сделка. Объем торгов составил 770,43 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,358 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.