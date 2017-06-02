Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6357 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 651 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6357 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,3425 руб., максимальный - 56,815 руб. Было заключено 17470 сделок. Объем торгов составил 73091,56 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,59 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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