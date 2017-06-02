02 июня 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
2 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.06 по 11.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.06.2017
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2017
|05.06.2017
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2017
|05.06.2017
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2017
|05.06.2017
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2017
|06.06.2017
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2017
|06.06.2017
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2017
|07.06.2017
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2017
|07.06.2017
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Апрель 2017
|07.06.2017
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2017
|07.06.2017
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2017
|07.06.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 мая по 02 июня
|08.06.2017
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2017
|08.06.2017
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2017
|08.06.2017
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2017
|08.06.2017
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2017
|08.06.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 мая по 03 июня
|08.06.2017
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Апрель 2017
|08.06.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 мая
|09.06.2017
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2017
|09.06.2017
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2017
|09.06.2017
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2017
|09.06.2017
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2017
|09.06.2017
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2017
|09.06.2017
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2017
|09.06.2017
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2017
|09.06.2017
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июня 2017 года 19:24
е согласившиеся на bail-in владельцы облигаций банка "Пересвет" получат денежные выплаты, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Как сообщалось, в рамках реструктуризации "Пересвет"... читать дальше
.
02 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6512 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
02 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2024 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6273 руб.
Минимальный курс евро составил 63,35 руб.,... читать дальше
.
02 июня 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3486 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,3217 руб., максимальный -... читать дальше
.
02 июня 2017 года 19:04
К 2020 году пенсия в России должна составить в среднем 16,4 тыс. рублей, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Сейчас в нашей стратегии пенсионного развития мы подошли к необходимости исполнения наших обязательств, которые в... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, к вечеру вышел в плюс на фоне позитива на мировых рынках капитала, несмотря на падающую нефть.
В пятницу азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне, плюсовала Европа.
Американские фондовые индексы начали торги... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:51
"Газпром нефть" и Weatherford в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Как говорится в сообщении "Газпром нефти", соглашение рассчитано на пять лет и нацелено на дальнейшее развитие взаимодействия двух... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:43
Первый выпуск ОФЗ-н увеличивается на 15 млрд рублей, допвыпуск начнет размещаться в банках-агентах с 6 июня.
"Ожидаем увеличения выпуска еще на 15 млрд рублей. Прямо сразу, мы уже доразместились", - сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:43
Президент РФ Владимир Путин на встрече с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном на полях" Петербургского международного экономического форума. выразил надежду на продолжение активного сотрудничества двух стран. По словам российского президента, у России и Австрии всегда... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:34
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что низкие ставки на российском финансовом рынке могут привести к переходу граждан от вкладов к другим финансовым продуктам.
"На самом деле, будет переориентация спроса с обычного депозита банковского на более сложные продукты. Люди... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:27
ООО "Кит Финанс Капитал" полностью разместило биржевые облигации серии БО-10 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Размещение 10-летних бумаг проходило по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона установлена... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:21
Россия и Япония к сентябрю подпишут новое соглашение об избежании двойного налогообложения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступая на бизнес-диалоге России и Японии в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, совместных... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:09
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 3-й декаде мая 2017 года снизилось на... читать дальше
.
02 июня 2017 года 18:02
Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос назвал Европейский союз дисфункциональным, пишет Daily Telegraph. Он высказал мнение, что Евросоюзу необходима полная перестройка.
"Большинство европейцев моего поколения поддерживали дальнейшую интеграцию. Но... читать дальше
.
02 июня 2017 года 17:50
ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) 8 июня с 10:00 МК до 13:00 МСК проведет сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Техническое размещение бумаг назначено на 13... читать дальше
.
02 июня 2017 года 17:48
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что цена на нефть могла бы опуститься еще больше, если бы не продление соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и не ОПЕК.
"Цена на нефть все-таки зависит от очень большого числа факторов. Если бы не сделка, она... читать дальше
.