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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5582 руб.
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02 июня 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5582 руб.
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2 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5582 руб. Минимальный курс евро составил 63,3125 руб., максимальный - 63,735 руб. Было заключено 3200 сделок. Объем торгов составил 11519,86 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,36 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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