Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 июня

2 июня. FINMARKET.RU -РФ с 3 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2298,14 (-3,36) руб./грамм; на серебро - 31,33 (+0,19) руб./грамм; на платину - 1691,32 (-22,79) руб./грамм; на палладий - 1518,18 (+34,92) руб./грамм.

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е согласившиеся на bail-in владельцы облигаций банка "Пересвет" получат денежные выплаты, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Как сообщалось, в рамках реструктуризации "Пересвет"... Как сообщалось, в рамках реструктуризации "Пересвет"... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6512 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2024 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6273 руб. Минимальный курс евро составил 63,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,35 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3486 руб. Минимальный курс юаня составил 8,3217 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,3217 руб., максимальный -... читать дальше

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К 2020 году пенсия в России должна составить в среднем 16,4 тыс. рублей, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). "Сейчас в нашей стратегии пенсионного развития мы подошли к необходимости исполнения наших обязательств, которые в... "Сейчас в нашей стратегии пенсионного развития мы подошли к необходимости исполнения наших обязательств, которые в... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, к вечеру вышел в плюс на фоне позитива на мировых рынках капитала, несмотря на падающую нефть. В пятницу азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне, плюсовала Европа. В пятницу азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне, плюсовала Европа. Американские фондовые индексы начали торги... Американские фондовые индексы начали торги... читать дальше

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"Газпром нефть" и Weatherford в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Как говорится в сообщении "Газпром нефти", соглашение рассчитано на пять лет и нацелено на дальнейшее развитие взаимодействия двух... читать дальше

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Первый выпуск ОФЗ-н увеличивается на 15 млрд рублей, допвыпуск начнет размещаться в банках-агентах с 6 июня. "Ожидаем увеличения выпуска еще на 15 млрд рублей. Прямо сразу, мы уже доразместились", - сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон... "Ожидаем увеличения выпуска еще на 15 млрд рублей. Прямо сразу, мы уже доразместились", - сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном на полях" Петербургского международного экономического форума. выразил надежду на продолжение активного сотрудничества двух стран. По словам российского президента, у России и Австрии всегда... читать дальше

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Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что низкие ставки на российском финансовом рынке могут привести к переходу граждан от вкладов к другим финансовым продуктам. "На самом деле, будет переориентация спроса с обычного депозита банковского на более сложные продукты. Люди... "На самом деле, будет переориентация спроса с обычного депозита банковского на более сложные продукты. Люди... читать дальше

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ООО "Кит Финанс Капитал" полностью разместило биржевые облигации серии БО-10 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение 10-летних бумаг проходило по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Размещение 10-летних бумаг проходило по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена... Ставка 1-го купона установлена... читать дальше

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Россия и Япония к сентябрю подпишут новое соглашение об избежании двойного налогообложения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступая на бизнес-диалоге России и Японии в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, совместных... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 3-й декаде мая 2017 года снизилось на... читать дальше

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Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос назвал Европейский союз дисфункциональным, пишет Daily Telegraph. Он высказал мнение, что Евросоюзу необходима полная перестройка. "Большинство европейцев моего поколения поддерживали дальнейшую интеграцию. Но... "Большинство европейцев моего поколения поддерживали дальнейшую интеграцию. Но... читать дальше

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ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) 8 июня с 10:00 МК до 13:00 МСК проведет сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг назначено на 13... Техническое размещение бумаг назначено на 13... читать дальше

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что цена на нефть могла бы опуститься еще больше, если бы не продление соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и не ОПЕК. "Цена на нефть все-таки зависит от очень большого числа факторов. Если бы не сделка, она... "Цена на нефть все-таки зависит от очень большого числа факторов. Если бы не сделка, она... читать дальше

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