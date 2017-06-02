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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 56,6876 руб.
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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
Россия снимает ограничения на поставки турецких продуктов
Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию из Турции. Согласно документу, Россия сняла запрет на поставки турецких огурцов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, частей...
 
В собрания собственников жилья в Москве хотят участвовать регистраторы
В Москве к организации процесса голосований по программе реновации хотят подключиться участники финансового рынка. Как стало известно "Коммерсанту", СРО ПАРТАД (саморегулируемая организация регистраторов) обратилась с письмом на имя председателя...
 
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К 15 декабря 2018 году в российских кредитных организациях появятся центры "одного окна". Центры госуслуг на базе банков заработают в 80 регионах России, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Предприниматели смогут получить в...
 
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02 июня 2017 года 11:59

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 56,6876 руб.

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2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,03 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 июня 2017 года 14:42
S&P присвоило РН банку рейтинги "BB+/B", прогноз - "стабильный"
S&P Global Ratings присвоило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "BB+/B" российскому АО "РН банк" (банка альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России).

Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".

"Рейтинги РН банка отражают оценку...    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:35
Минфин РФ в ближайшие три года ждет от госкомпаний выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли
Минфин РФ в ближайшие три года ждет от госкомпаний выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы все-таки на следующую трехлетку тоже ставим цель для наших менеджеров госкомпаний о том, чтобы они не расслаблялись и...    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:29
"Кит Финанс Капитал" установил ставку 1-го купона биржевых бондов БО-10 на 2 млрд руб. на уровне 10,6%
ООО "Кит Финанс Капитал" установило ставку 1-го купона биржевых бондов серии БО-10 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Компания планирует разместить бумаги 2 июня.

Размещение 10-летних бумаг пройдет по открытой подписке....    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:28
ВЭБ в ближайшее время сформирует перечень интересных для участия проектов ЕБРР в России
Внешэкономбанк на следующей неделе сформирует перечень интересных для участия проектов, которые финансировал в России Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил журналистам первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков в кулуарах ПМЭФ.

"Мы их начали смотреть....    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:21
Для индексации зарплат бюджетников, не вошедших в "майские указы", необходимо более 50 млрд руб.
Для индексации зарплат бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента, потребуется 13 млрд рублей на федеральном уровне, сообщила вице-премьер Ольга Голодец журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

"Есть такие оценки....    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:14
Saudi Aramco собирается активно заняться СПГ, не исключены инвестиции в РФ
Национальная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена активно развивать производство сжиженного природного газа. При этом не исключаются варианты инвестиций в России, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на сессии ПМЭФ.

"Газ - это...    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:09
Программа реновации в Москве не затронет жилые дома - объекты культурного наследия
В московскую программу реновации не вошли жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия и представляющие историко-культурную ценность, заявил сегодня журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Мы еще раз хотим отметить,...    читать дальше
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02 июня 2017 года 14:02
Азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне, Nikkei завершил торги выше 20000 пунктов
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли, следуя за динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,6%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев. Гонконгский Hang Seng вырос...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:56
Путин: Россия будет продолжать диалог с Трампом для нормализации отношений
Россия будет продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом для нормализации отношений, но для этого нужны усилия с обеих сторон, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:56
Повышение пенсионного возраста правительством не обсуждается - вице-премьер Голодец
Правительство РФ в настоящее время не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста, сообщила сегодня журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец на полях ПМЭФ.

"В правительстве эта мера сейчас не рассматривается", - сказала О.Голодец.

31 мая "Ведомости"...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:49
Цены на нефть усилили падение, с начала этой недели снижение Brent и WTI - порядка 5%.
Цены на нефть усилили падение на торгах в пятницу, завершая неделю резким падением из-за опасений наращивания поставок нефти на мировой рынок американскими производителями.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 мск...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:44
Прочные торговые и инвестиционные связи могут защитить отношения РФ и США от политической конъюнктуры - Путин
Только прочные торговые инвестиционные связи с США могут защитить российско-американские отношения от колебания политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы подчеркнуть, что только прочные торговые и инвестиционные связи могут обеспечить...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:37
Энергопотребление в РФ выросло в январе-мае на 1,7%
Потребление электроэнергии в январе-мае 2017 года в целом по России составило 456,7 млрд кВт.ч, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2016 года, сообщает АО "Системный оператор ЕЭС".

В Единой энергосистеме (ЕЭС России) потребление электроэнергии с начала года...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:35
Волгоградская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне не выше 9,4%
Комитет финансов Волгоградской области установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35007 объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 9,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне...    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:34
Россети 19 июня досрочно погасят облигации БО-01 на 5 млрд рублей
ПАО "Россети" 19 июня досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Досрочное погашение пройдет в дату окончания 4-го купона.

Компания разместила облигации БО-01 на 5 млрд рублей в июне 2015 года....    читать дальше
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02 июня 2017 года 13:33
Марий Эл в 2017г планирует выпуск облигаций на 2 млрд рублей
Республика Марий Эл в 2017 году планирует размещение облигационного займа объемом 2 млрд рублей, следует из документации в базе "СПАРК-Маркетинг".

Минфин Марий Эл в настоящее время проводит обор организации для предоставления услуг по организации выпуска и размещения...    читать дальше
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