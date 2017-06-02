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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 56,6876 руб.
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02 июня 2017 года 11:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 56,6876 руб.
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2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,03 коп. Это автоматическое сообщение.
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02 июня 2017 года 14:42
S&P Global Ratings присвоило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "BB+/B" российскому АО "РН банк" (банка альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России). Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". "Рейтинги РН банка отражают оценку... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:35
Минфин РФ в ближайшие три года ждет от госкомпаний выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы все-таки на следующую трехлетку тоже ставим цель для наших менеджеров госкомпаний о том, чтобы они не расслаблялись и... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:29
"Кит Финанс Капитал" установил ставку 1-го купона биржевых бондов БО-10 на 2 млрд руб. на уровне 10,6%
ООО "Кит Финанс Капитал" установило ставку 1-го купона биржевых бондов серии БО-10 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить бумаги 2 июня. Размещение 10-летних бумаг пройдет по открытой подписке.... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:28
Внешэкономбанк на следующей неделе сформирует перечень интересных для участия проектов, которые финансировал в России Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил журналистам первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков в кулуарах ПМЭФ. "Мы их начали смотреть.... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:21
Для индексации зарплат бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента, потребуется 13 млрд рублей на федеральном уровне, сообщила вице-премьер Ольга Голодец журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу. "Есть такие оценки.... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:14
Национальная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена активно развивать производство сжиженного природного газа. При этом не исключаются варианты инвестиций в России, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на сессии ПМЭФ. "Газ - это... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:09
В московскую программу реновации не вошли жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия и представляющие историко-культурную ценность, заявил сегодня журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. "Мы еще раз хотим отметить,... читать дальше
.02 июня 2017 года 14:02
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли, следуя за динамикой американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,6%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев. Гонконгский Hang Seng вырос... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:56
Россия будет продолжать диалог с президентом США Дональдом Трампом для нормализации отношений, но для этого нужны усилия с обеих сторон, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден, что нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран, и мы будем... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:56
Правительство РФ в настоящее время не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста, сообщила сегодня журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец на полях ПМЭФ. "В правительстве эта мера сейчас не рассматривается", - сказала О.Голодец. 31 мая "Ведомости"... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:49
Цены на нефть усилили падение на торгах в пятницу, завершая неделю резким падением из-за опасений наращивания поставок нефти на мировой рынок американскими производителями. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 мск... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:44
Прочные торговые и инвестиционные связи могут защитить отношения РФ и США от политической конъюнктуры - Путин
Только прочные торговые инвестиционные связи с США могут защитить российско-американские отношения от колебания политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы подчеркнуть, что только прочные торговые и инвестиционные связи могут обеспечить... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:37
Потребление электроэнергии в январе-мае 2017 года в целом по России составило 456,7 млрд кВт.ч, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2016 года, сообщает АО "Системный оператор ЕЭС". В Единой энергосистеме (ЕЭС России) потребление электроэнергии с начала года... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:35
Волгоградская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне не выше 9,4%
Комитет финансов Волгоградской области установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35007 объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 9,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:34
ПАО "Россети" 19 июня досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Досрочное погашение пройдет в дату окончания 4-го купона. Компания разместила облигации БО-01 на 5 млрд рублей в июне 2015 года.... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:33
Республика Марий Эл в 2017 году планирует размещение облигационного займа объемом 2 млрд рублей, следует из документации в базе "СПАРК-Маркетинг". Минфин Марий Эл в настоящее время проводит обор организации для предоставления услуг по организации выпуска и размещения... читать дальше
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