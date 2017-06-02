Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1671,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 739,76 млрд руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июня составили по Российской Федерации 1671,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1382,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1507 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1213,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июня составили 739,76 млрд руб. против 787,14988 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.