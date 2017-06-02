02 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2017
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2017
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2017
Это автоматическое сообщение.
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02 июня 2017 года 09:00
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением китайского индикатора, растут следуя за динамикой американского рынка акций.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев.... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:52
С этого месяца заявителям на британскую визу придется оплачивать сбор в размере 5,48 фунта стерлингов (около 400 рублей) при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте, сообщает BBC.
Дополнительный сбор для тех, кто находится за пределами... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:44
Представители администрации США в первые недели работы поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению дипломатам "дач" и проработке шагов для снятия напряженности с Москвой, утверждает портал Yahoo News со ссылкой на... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:37
В Бразилии завершилась самая длительная и тяжелая в истории страны рецессия, в 1-м квартале 2017 года ВВП страны продемонстрировал рост на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило вчера бразильское министерство экономики.
Снижение ВВП длилось 8 кварталов... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:31
Вчера европейские фондовые индексы выросли на фоне роста нефтяных цен и благодаря хорошей статистике.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43% и составил на закрытие 391,66 пункта после того, как днем ранее он падал до минимума... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2829,45 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79306,39 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:24
Вчера нефть эталонных марок дорожала после публикации данных о снижении запасов топлива в США, что может сигнализировать об успешности мер ОПЕК+ по сокращению мировых резервов.
Однако цены на нефть, поднимавшиеся в течение большей части сессии, растеряли рост после... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:16
"Яндекс" принял решение закрыть офисы в Киеве и Одессе из-за санкций, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Очир Манджиков.
"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:09
По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы увеличились, поскольку хорошие данные с рынка труда усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии экономики США.
При этом все три основных индекса обновили исторические максимумы, сообщает... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 63,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.
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02 июня 2017 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 56,5373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,03 коп.
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02 июня 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Изменение цен производителей в... читать дальше
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02 июня 2017 года 08:00
Сегодня в Италии праздник - День провозглашения Республики.
Это автоматическое сообщение.
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01 июня 2017 года 19:54
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 30,72 пункта (1,617%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1869,66 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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01 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 22644,150 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,691 млрд руб., или на...
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