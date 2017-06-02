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02 июня 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5373 руб.
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2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 56,5373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,03 коп.
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