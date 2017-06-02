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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5373 руб.
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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
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ЦБ РФ видит перспективы для дальнейшего смягчения ДКП
Банк России видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. Однако, по ее словам, темпы смягчения будут зависеть от многих макроэкономических факторов, включая динамику...
 
Российская экономика может выйти на темпы роста выше 3% с 2020 года
Разрабатываемые правительством РФ меры по стимулированию экономического роста предполагают выход на рост ВВП свыше 3% с 2020 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на макроэкономической сессии в рамках Петербургского...
 
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02 июня 2017 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5373 руб.

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2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 56,5373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,03 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 июня 2017 года 09:00
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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением китайского индикатора, растут следуя за динамикой американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев....    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:52
Оформление британских виз подорожает
С этого месяца заявителям на британскую визу придется оплачивать сбор в размере 5,48 фунта стерлингов (около 400 рублей) при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте, сообщает BBC.

Дополнительный сбор для тех, кто находится за пределами...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:44
Кто помешал администрации Трампа снять экономические санкции с России
Представители администрации США в первые недели работы поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению дипломатам "дач" и проработке шагов для снятия напряженности с Москвой, утверждает портал Yahoo News со ссылкой на...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:37
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В Бразилии завершилась самая длительная и тяжелая в истории страны рецессия, в 1-м квартале 2017 года ВВП страны продемонстрировал рост на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило вчера бразильское министерство экономики.

Снижение ВВП длилось 8 кварталов...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:31
Европейские рынки акций закрылись на позитиве
Вчера европейские фондовые индексы выросли на фоне роста нефтяных цен и благодаря хорошей статистике.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43% и составил на закрытие 391,66 пункта после того, как днем ранее он падал до минимума...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2829,45 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2829,45 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79306,39 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79306,39 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:24
Нефтяные цены снижаются сегодня
Вчера нефть эталонных марок дорожала после публикации данных о снижении запасов топлива в США, что может сигнализировать об успешности мер ОПЕК+ по сокращению мировых резервов.

Однако цены на нефть, поднимавшиеся в течение большей части сессии, растеряли рост после...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:16
"Яндекс" из-за санкций закрывает офисы в Киеве и Одессе
"Яндекс" принял решение закрыть офисы в Киеве и Одессе из-за санкций, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Очир Манджиков.

"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:09
Фондовые индикаторы США в четверг обновили рекорды
По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы увеличились, поскольку хорошие данные с рынка труда усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии экономики США.

При этом все три основных индекса обновили исторические максимумы, сообщает...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,531 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 63,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.
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02 июня 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5373 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 56,5373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,03 коп.
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02 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:00

Изменение цен производителей в...    читать дальше
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02 июня 2017 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Италии праздник - День провозглашения Республики.

Это автоматическое сообщение.
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01 июня 2017 года 19:54
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 1 июня снижается
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 30,72 пункта (1,617%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1869,66 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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01 июня 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 июня снизилась на 1,05% и составила 22644,150 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 22644,150 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,691 млрд руб., или на...
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