ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5373 руб.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 56,5373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,03 коп.

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением китайского индикатора, растут следуя за динамикой американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев.... Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев.... читать дальше

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С этого месяца заявителям на британскую визу придется оплачивать сбор в размере 5,48 фунта стерлингов (около 400 рублей) при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте, сообщает BBC. Дополнительный сбор для тех, кто находится за пределами... Дополнительный сбор для тех, кто находится за пределами... читать дальше

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Представители администрации США в первые недели работы поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению дипломатам "дач" и проработке шагов для снятия напряженности с Москвой, утверждает портал Yahoo News со ссылкой на... читать дальше

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В Бразилии завершилась самая длительная и тяжелая в истории страны рецессия, в 1-м квартале 2017 года ВВП страны продемонстрировал рост на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило вчера бразильское министерство экономики. Снижение ВВП длилось 8 кварталов... Снижение ВВП длилось 8 кварталов... читать дальше

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Вчера европейские фондовые индексы выросли на фоне роста нефтяных цен и благодаря хорошей статистике. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43% и составил на закрытие 391,66 пункта после того, как днем ранее он падал до минимума... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43% и составил на закрытие 391,66 пункта после того, как днем ранее он падал до минимума... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 2829,45 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 79306,39 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Вчера нефть эталонных марок дорожала после публикации данных о снижении запасов топлива в США, что может сигнализировать об успешности мер ОПЕК+ по сокращению мировых резервов. Однако цены на нефть, поднимавшиеся в течение большей части сессии, растеряли рост после... Однако цены на нефть, поднимавшиеся в течение большей части сессии, растеряли рост после... читать дальше

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"Яндекс" принял решение закрыть офисы в Киеве и Одессе из-за санкций, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Очир Манджиков. "Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все... "Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы увеличились, поскольку хорошие данные с рынка труда усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии экономики США. При этом все три основных индекса обновили исторические максимумы, сообщает... При этом все три основных индекса обновили исторические максимумы, сообщает... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 63,531 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 56,5373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,03 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение цен производителей в... Изменение цен производителей в... читать дальше

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Сегодня в Италии праздник - День провозглашения Республики. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 30,72 пункта (1,617%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1869,66 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 22644,150 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,691 млрд руб., или на...

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