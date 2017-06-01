Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5706 руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5706 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,4425 руб., максимальный - 56,6975 руб. Было заключено 12860 сделок. Объем торгов составил 55774,16 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,555 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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