Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 124,9 млрд руб.

1 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 июня по данным на начало операционного дня выросло до 124,9 млрд руб.

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Правительство Петербурга подписало соглашение о намерениях строительства переездов через железнодорожные пути в направлениях Москвы и Хельсинки. Как сообщила пресс-служба городского правительства, власти и ООО "Санкт-Петербургская платная дорога" подписали соглашение о... Как сообщила пресс-служба городского правительства, власти и ООО "Санкт-Петербургская платная дорога" подписали соглашение о... читать дальше

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Минкомсвязи допускает при условии акционирования ФГУП "Почта России" возможность вывода части его акций на IPO, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017 глава ведомства Николай Никифоров, рассуждая о будущем предприятия. "Нужно четко разделять акционирование и... "Нужно четко разделять акционирование и... читать дальше

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Китай в апреле зафиксировал профицит во внешней торговле товарами и услугами по итогам второго месяца подряд. Положительное сальдо внешней торговли составило $23,4 по сравнению с $23,93 млрд в марте, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля... Положительное сальдо внешней торговли составило $23,4 по сравнению с $23,93 млрд в марте, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6428 тыс. баррелей - до 509,912 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2858 тыс. баррелей и составили 237,024 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 2858 тыс. баррелей и составили 237,024 млн баррелей,... читать дальше

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В России к 2030 году планируют поднять размер минимальной пенсии до уровня двух прожиточных минимумов, заявил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. "В соответствии со стратегией развития пенсионной системы мы планируем до 2030 года... "В соответствии со стратегией развития пенсионной системы мы планируем до 2030 года... читать дальше

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ПАО "Ростелеком"в рамках оферты приобрело 5 млн облигаций серии БО-02, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. Размещение серии БО-02... Размещение серии БО-02... читать дальше

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"Газпром нефть" заключила соглашение о технологическом сотрудничестве с компанией Halliburton International GmbH. Документ в ходе встречи на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев и... читать дальше

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Россия в новом сельхозгоду (июль 2917-июнь 2018 г.) экспортирует 35-37 млн тонн зерна, в том числе 26-27 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью ""Интерфаксу " в кулуарах Петербургского экономического форума. "Думаю, что 35... "Думаю, что 35... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5706 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,4425 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,4425 руб.,... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 54,9 пункта по сравнению с 54,8 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения до 55 пунктов,... Аналитики в среднем ожидали повышения до 55 пунктов,... читать дальше

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Китай и Германия намерены укрепить сотрудничество в сфере безопасности, а также в таких областях, как энергетика, защита климата, авиация и развитии инноваций. Об этом, как передает "Немецкая волна", заявили в ходе германо-китайских правительственных консультаций в Берлине в... читать дальше

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ФГУП "Почта России" намерено в ближайшие годы создать собственную авиационную компанию, сообщил генеральный директор "Почты" Дмитрий Страшнов в интервью РБК-ТВ в ходе ПМЭФ-2017. "Нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы все-таки... "Нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы все-таки... читать дальше

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Договоренность о реструктуризации долга с держателями еврооблигаций FESCO почти достигнута, остались технические детали, заявила "Интерфаксу" гендиректор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в кулуарах ПМЭФ-2017. "Мы очень близки, у нас фактически готово намерение, оно... "Мы очень близки, у нас фактически готово намерение, оно... читать дальше

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инальный ориентир доходности долларовых евробондов ГМК " Норильский никель" составляет 3,8-3,9% (3,85% плюс/минус 5 базисных пунктов), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Компания планирует в четверг разместить еврооблигации с погашением в апреле 2022... Компания планирует в четверг разместить еврооблигации с погашением в апреле 2022... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на сессии клуба "Валдай", посвященной глобализации, в рамках ПМЭФ-2017, заявил, что евразийское экономическое партнерство начнется с Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая, но будет оставаться открытым для присоединения... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск увеличился на 0,07% - до 21024,15 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:50 мск увеличился на 0,07% - до 21024,15 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,2%, составив 2417,63... Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,2%, составив 2417,63... читать дальше

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