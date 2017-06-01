01 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2017
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2017
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2017
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 мая
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 мая
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2017
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2017
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 мая
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01 июня 2017 года 08:38
Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июня снижена на $4, или на 4,8%, - до $80 за тонну.
В мае экспортная пошлина на нефть составляла $84 за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских... читать дальше
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01 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 82669,62 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2184,46 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 июня 2017 года 08:29
По итогам торгов 31 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне рухнула на $1,53 (3%) и составила $50,31 за баррель.
Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упал на $1,34 (2,7%) - и составил $48,32 за... читать дальше
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01 июня 2017 года 08:23
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в апреле на 1,4% в годовом выражении, говорится в выпуске "Картина экономики", размещенном на официальном сайте ведомства. По оценке ведомства, рост ВВП, очищенный от сезонности, составил 0,2%.
В апреле текущего года рост... читать дальше
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01 июня 2017 года 08:16
В апреле-мае экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book... читать дальше
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01 июня 2017 года 08:07
Большинство фондовых рынков стран Западной Европы закрылось в минусе: инвесторы оценивали данные о замедлении инфляции в еврозоне, а также сигналы усиления политической напряженности в Великобритании незадолго до парламентских выборов, пишет MarketWatch.
Предварительные... читать дальше
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01 июня 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 63,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,23 коп.
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01 июня 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,08 коп.
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01 июня 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:59
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 32,53 пункта (1,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1900,38 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22884,841 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,075 млрд руб., или на...
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31 мая 2017 года 19:29
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7706 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб.
Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3753 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -... читать дальше
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