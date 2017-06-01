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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
Пенсии не будут расти до 2035 года
В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет, пишут "Ведомости". Повышать темп роста...
 
Российские пограничники будут сканировать отпечатки пальцев
Российские пограничники получат мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев. Минкомсвязи уже разработало необходимое программное обеспечение (ПО) для оперативного контроля в паспортно-визовых...
 
Займы до зарплаты исчезнут с рынка
В ближайшее время Госдума планирует внести изменения в законодательство, которые вынудят уйти с рынка или серьезно переформатировать свою деятельность большинство микрофинансовых компаний (МФО). Готовятся соответствующие поправки к законам "О...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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01 июня 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Май 2017
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Май 2017
11:00 Изменение ВВП Италии I квартал 2017
15:15 Занятость в производственном секторе США Май 2017
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 мая
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 мая
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Май 2017
17:00 Объем расходов на строительство в США Апрель 2017
18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 20 по 26 мая

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
01 июня 2017 года 08:38
Экспортная пошлина на нефть в РФ с июня до $80 за тонну
Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июня снижена на $4, или на 4,8%, - до $80 за тонну.

В мае экспортная пошлина на нефть составляла $84 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских...    читать дальше
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01 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 82669,62 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 82669,62 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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01 июня 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2184,46 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2184,46 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 июня 2017 года 08:29
Цены на нефть растут после падения накануне
По итогам торгов 31 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне рухнула на $1,53 (3%) и составила $50,31 за баррель.

Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упал на $1,34 (2,7%) - и составил $48,32 за...    читать дальше
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01 июня 2017 года 08:23
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в апреле на 1,4% в годовом выражении
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в апреле на 1,4% в годовом выражении, говорится в выпуске "Картина экономики", размещенном на официальном сайте ведомства. По оценке ведомства, рост ВВП, очищенный от сезонности, составил 0,2%.

В апреле текущего года рост...    читать дальше
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01 июня 2017 года 08:16
Экономическая активность в США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book
В апреле-мае экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book...    читать дальше
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01 июня 2017 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на понижательном тренде
Большинство фондовых рынков стран Западной Европы закрылось в минусе: инвесторы оценивали данные о замедлении инфляции в еврозоне, а также сигналы усиления политической напряженности в Великобритании незадолго до парламентских выборов, пишет MarketWatch.

Предварительные...    читать дальше
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01 июня 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,4107 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 63,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,23 коп.
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01 июня 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6876 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,08 коп.
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01 июня 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
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31 мая 2017 года 19:59
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 мая снижается
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 32,53 пункта (1,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1900,38 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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31 мая 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 мая снизилась на 0,90% и составила 22884,841 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22884,841 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,075 млрд руб., или на...
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31 мая 2017 года 19:29
Ставка 1-го купона облигаций ТМК на 10 млрд руб. - 9,35%
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя...    читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,7706 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7706 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,62 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб.

Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,...    читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3753 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3753 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -...    читать дальше
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