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01 июня 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,4107 руб.
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1 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 63,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,23 коп.
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