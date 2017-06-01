ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6876 руб.

1 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,08 коп.

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Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 июня снижена на $4, или на 4,8%, - до $80 за тонну. В мае экспортная пошлина на нефть составляла $84 за тонну. В мае экспортная пошлина на нефть составляла $84 за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских... Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 82669,62 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2184,46 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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По итогам торгов 31 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне рухнула на $1,53 (3%) и составила $50,31 за баррель. Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упал на $1,34 (2,7%) - и составил $48,32 за... Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упал на $1,34 (2,7%) - и составил $48,32 за... читать дальше

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Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в апреле на 1,4% в годовом выражении, говорится в выпуске "Картина экономики", размещенном на официальном сайте ведомства. По оценке ведомства, рост ВВП, очищенный от сезонности, составил 0,2%. В апреле текущего года рост... В апреле текущего года рост... читать дальше

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В апреле-мае экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book... читать дальше

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Большинство фондовых рынков стран Западной Европы закрылось в минусе: инвесторы оценивали данные о замедлении инфляции в еврозоне, а также сигналы усиления политической напряженности в Великобритании незадолго до парламентских выборов, пишет MarketWatch. Предварительные... Предварительные... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 63,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,23 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 56,6876 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,08 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 32,53 пункта (1,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1900,38 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22884,841 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,075 млрд руб., или на...

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя... Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7706 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб. Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3753 руб. Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -... читать дальше

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