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31 мая 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,7091 руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7091 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,615 руб., максимальный - 56,9275 руб. Было заключено 15624 сделки. Объем торгов составил 77596,64 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,8825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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