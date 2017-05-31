31 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2017
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2017
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2017
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Май 2017
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Март 2017
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Май 2017
Это автоматическое сообщение.
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31 мая 2017 года 19:59
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 32,53 пункта (1,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1900,38 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22884,841 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,075 млрд руб., или на...
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31 мая 2017 года 19:29
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7706 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб.
Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3753 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -... читать дальше
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31 мая 2017 года 19:03
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак подавляющим большинством голосов в среду избран следующим председателем Генеральной Ассамблеи ООН.
Он приступит к работе в этой должности в сентябре и сменит на этом посту бывшего постоянного представителя Фиджи при ООН...
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31 мая 2017 года 18:59
Российский рынок акций, открывшийся в небольшом плюсе, завершил среду снижением биржевых индикаторов вслед за падающими ценами на нефть.
Европейские фондовые площадки демонстрировали преимущественно позитивный настрой.
Азиатские рынки акций закрылись без... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:56
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобретает миноритарный пакет ПАО "Полюс" (0,28%), сообщила Polyus Gold International Limited - материнская компания "Полюса" и продающая сторона сделки.
Цена будет соответствовать ранее объявленной сделке с консорциумом... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:50
По итогам 1-го квартала МТС-банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 22,99 млн рублей по сравнению с чистым убытком 223,95 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете банка.
Объем отчислений в резервы за квартал составил 277,74 млн рублей по... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:43
Объем закупок крупнейших заказчиков у компаний малого и среднего бизнеса за 4,5 месяца этого года достиг 572,4 млрд рублей и по итогам года превысит 1,6 трлн рублей против 1,5 трлн в 2016 году, сообщил в среду гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:36
В январе-марте экономика Индии резко замедлила рост, что, вероятно, связано с решением правительства страны о выводе из оборота крупных купюр, принятым в ноябре прошлого года.
Согласно официальным данным, темпы подъема индийского ВВП в январе-марте сократились до 6,1%... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:28
С 1 июня европейские организации производителей фруктов и овощей смогут пользоваться упрощенными правилами в своей деятельности, для них снижаются административные расходы и увеличивается финансовая поддержка в период кризиса, сообщила в среду Европейская... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:26
Кредит Европа банк в рамках оферты приобрел 2 млн облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплаты с учетом НКД составил 2 млрд 39,580 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс.... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:21
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше
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31 мая 2017 года 18:19
По итогам 1-го квартала 2017 года объемы премий страховых компаний России по входящему и исходящему перестрахованию сократились по сравнению с январем-мартом 2016 года, говорится в сообщении АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) со ссылкой на данные Банка... читать дальше
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