ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5168 руб.

31 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 56,5168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,38 коп.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 32,53 пункта (1,683%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1900,38 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 22884,841 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 207,075 млрд руб., или на...

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 9,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя... Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7706 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб. Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3753 руб. Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,3577 руб., максимальный -... читать дальше

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Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак подавляющим большинством голосов в среду избран следующим председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Он приступит к работе в этой должности в сентябре и сменит на этом посту бывшего постоянного представителя Фиджи при ООН... Он приступит к работе в этой должности в сентябре и сменит на этом посту бывшего постоянного представителя Фиджи при ООН...

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Российский рынок акций, открывшийся в небольшом плюсе, завершил среду снижением биржевых индикаторов вслед за падающими ценами на нефть. Европейские фондовые площадки демонстрировали преимущественно позитивный настрой. Европейские фондовые площадки демонстрировали преимущественно позитивный настрой. Азиатские рынки акций закрылись без... Азиатские рынки акций закрылись без... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобретает миноритарный пакет ПАО "Полюс" (0,28%), сообщила Polyus Gold International Limited - материнская компания "Полюса" и продающая сторона сделки. Цена будет соответствовать ранее объявленной сделке с консорциумом... Цена будет соответствовать ранее объявленной сделке с консорциумом... читать дальше

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По итогам 1-го квартала МТС-банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 22,99 млн рублей по сравнению с чистым убытком 223,95 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете банка. Объем отчислений в резервы за квартал составил 277,74 млн рублей по... Объем отчислений в резервы за квартал составил 277,74 млн рублей по... читать дальше

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Объем закупок крупнейших заказчиков у компаний малого и среднего бизнеса за 4,5 месяца этого года достиг 572,4 млрд рублей и по итогам года превысит 1,6 трлн рублей против 1,5 трлн в 2016 году, сообщил в среду гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего... читать дальше

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В январе-марте экономика Индии резко замедлила рост, что, вероятно, связано с решением правительства страны о выводе из оборота крупных купюр, принятым в ноябре прошлого года. Согласно официальным данным, темпы подъема индийского ВВП в январе-марте сократились до 6,1%... Согласно официальным данным, темпы подъема индийского ВВП в январе-марте сократились до 6,1%... читать дальше

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С 1 июня европейские организации производителей фруктов и овощей смогут пользоваться упрощенными правилами в своей деятельности, для них снижаются административные расходы и увеличивается финансовая поддержка в период кризиса, сообщила в среду Европейская... читать дальше

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Кредит Европа банк в рамках оферты приобрел 2 млн облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты с учетом НКД составил 2 млрд 39,580 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс.... Размер выплаты с учетом НКД составил 2 млрд 39,580 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс.... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к... Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше

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По итогам 1-го квартала 2017 года объемы премий страховых компаний России по входящему и исходящему перестрахованию сократились по сравнению с январем-мартом 2016 года, говорится в сообщении АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) со ссылкой на данные Банка... читать дальше

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