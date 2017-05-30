Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1549 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1549 руб.

Минимальный курс евро составил 62,8875 руб., максимальный - 63,5875 руб. К этому времени было заключено 6667 сделок. Объем торгов составил 16219,26 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,385 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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