Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2906 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2906 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2773 руб., максимальный - 8,33 руб. Была заключена 71 сделка. Объем торгов составил 409,52 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,297 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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