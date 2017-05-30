.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5477 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
ЦБР хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков
Банк России хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков: ЦБ предлагает проводить их идентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующие поправки регулятор готовит в закон "О кредитных историях",...
 
Что ждёт малые пенсионные фонды
В России шансы на раздельное, по аналогии с банковским, регулирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) значительно сократились. Как следует из ответа на обращение Ассоциации НПФ (АНПФ) за подписью директора департамента коллективных...
 
ЕС снова готовится продлить антироссийские санкции
Антироссийские санкции, введенные Европейским союзом после воссоединения Крыма с РФ, будут пролонгированы, пишут "Известия", ссылаясь на источники, близкие к руководству Европарламента. В Еврокомиссии газете рассказали, что до 23 июня Брюссель...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

30 мая 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5477 руб.

 0  
30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5477 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,43 руб., максимальный - 56,785 руб. Была заключена 13301 сделка. Объем торгов составил 58715,36 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,69 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
30 мая 2017 года 19:56
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 мая снижается
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,86 пункта (0,405%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1932,91 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 мая снизилась на 0,29% и составила 23091,916 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23091,916 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,218 млрд руб., или на...
.
30 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,5905 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5905 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1549 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1549 руб.

Минимальный курс евро составил 62,8875 руб.,...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2906 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2906 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2773 руб., максимальный - 8,33...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:55
Индекс ММВБ снизился на 0,4%, индекс РТС - на 1%
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне снижения Европы, Америки и нефти.

Азиатские рынки акций не продемонстрировали во вторник единой тенденции.

В минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США снижаются в начале торгов.

Нефть...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:51
ГСС выкупили в рамках оферты 9% выпуска бондов БО-05 на 275,4 млн руб
АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках оферты выкупило биржевые облигации серии БО-05 на сумму 275,4 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Таким образом, компания выкупила около 9,1% выпуска серии БО-05 объемом 3 млрд рублей.

В понедельник, 29 мая,...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:45
Доля просроченных более 90 дней розничных кредитов в апреле снизилась до 9,3% - ЦБР
Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных банками физлицам, в апреле 2017 года снизилась с 9,39% до 9,30% - минимума с конца марта 2015 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Снижение этого показателя...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:34
Тенденция роста нарушений в сфере безопасности труда сохраняется в 2017 году - Служба занятости
Федеральная служба занятости провела в 2016-2017 годах 28 тыс. проверок в сфере охраны труда на российских предприятиях и выявила 200 тыс. нарушений, сообщил на семинаре Фонда социального страхования (ФСС) во вторник заместитель руководителя службы занятости Иван Шкловец. По его...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:26
Планы экономического развития России до 2025 года должны быть ясными и реалистичными - Путин
Планы экономического развития России до 2025 года должны быть ясными и реалистичными, они должны наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества, заявил...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:17
Обновленную стратегию развития автопрома могут утвердить во 2-м квартале
Минпромторг РФ надеется на утверждение обновленной стратегии развития автопрома до 2025 года во 2-м квартале текущего года, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, Минэкономразвития завершило все доработки и в ближайшее время стратегия будет внесена в...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:09
Путин отмечает успешность кооперации России и Индии в сфере традиционной энергетики
Президент РФ Владимир Путин отмечает успешность кооперации России и Индии в сфере традиционной энергетики.

"Обсуждаются возможности для участия индийских фирм в реализации проекта совместного поиска и разработке углеводородов на арктическом шельфе России", - говорится в...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:07
Сбербанк полностью разместил бонды на 15 млрд рублей под 8,3% годовых
Сбербанк РФ завершил размещение биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации проходил 23 мая.

В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 17:59
Ростелеком выкупил по оферте 83% выпуска облигаций серии БО-01 на 4,1 млрд руб.
ПАО "Ростелеком" в рамках оферты приобрело 4 млн 137,19 тыс. облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 83% бондов данного...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 17:57
Доллар дешевеет на фоне слабых данных по потребительскому доверию в США
Курс доллара США перешел к снижению к основным мировым валютам, в том числе из-за слабых данных относительно потребительского доверия в стране, сообщает MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 117,9 пункта, сообщила исследовательская организация...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 17:48
"АЛРОСА" интересуется добычей алмазов на шельфе Намибии
АК "АЛРОСА" интересуется добычей алмазов на шельфе Намибии, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, находившийся в конце мая с рабочей поездкой в этой африканской стране.

Отвечая на вопрос о возможности работы...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.