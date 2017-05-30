Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5477 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5477 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,43 руб., максимальный - 56,785 руб. Была заключена 13301 сделка. Объем торгов составил 58715,36 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,69 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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