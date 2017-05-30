Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9761 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2762 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9761 руб.

Минимальный курс евро составил 62,8725 руб., максимальный - 63,3625 руб. Было заключено 3202 сделки. Объем торгов составил 12994,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,3 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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