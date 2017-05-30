ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 56,5168 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 56,5168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,38 коп.

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,86 пункта (0,405%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1932,91 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23091,916 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,218 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5905 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1549 руб. Минимальный курс евро составил 62,8875 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,8875 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2906 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2773 руб., максимальный - 8,33... Минимальный курс юаня составил 8,2773 руб., максимальный - 8,33... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне снижения Европы, Америки и нефти. Азиатские рынки акций не продемонстрировали во вторник единой тенденции. Азиатские рынки акций не продемонстрировали во вторник единой тенденции. В минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США снижаются в начале торгов. В минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США снижаются в начале торгов. Нефть... Нефть... читать дальше

.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках оферты выкупило биржевые облигации серии БО-05 на сумму 275,4 млн рублей, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания выкупила около 9,1% выпуска серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Таким образом, компания выкупила около 9,1% выпуска серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. В понедельник, 29 мая,... В понедельник, 29 мая,... читать дальше

.

Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных банками физлицам, в апреле 2017 года снизилась с 9,39% до 9,30% - минимума с конца марта 2015 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Снижение этого показателя... Снижение этого показателя... читать дальше

.

Федеральная служба занятости провела в 2016-2017 годах 28 тыс. проверок в сфере охраны труда на российских предприятиях и выявила 200 тыс. нарушений, сообщил на семинаре Фонда социального страхования (ФСС) во вторник заместитель руководителя службы занятости Иван Шкловец. По его... читать дальше

.

Планы экономического развития России до 2025 года должны быть ясными и реалистичными, они должны наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества, заявил... читать дальше

.

Минпромторг РФ надеется на утверждение обновленной стратегии развития автопрома до 2025 года во 2-м квартале текущего года, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, Минэкономразвития завершило все доработки и в ближайшее время стратегия будет внесена в... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин отмечает успешность кооперации России и Индии в сфере традиционной энергетики. "Обсуждаются возможности для участия индийских фирм в реализации проекта совместного поиска и разработке углеводородов на арктическом шельфе России", - говорится в... "Обсуждаются возможности для участия индийских фирм в реализации проекта совместного поиска и разработке углеводородов на арктическом шельфе России", - говорится в... читать дальше

.

Сбербанк РФ завершил размещение биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации проходил 23 мая. Сбор заявок на облигации проходил 23 мая. В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во... В ходе премаркетинга Сбербанк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,3-8,5%, во... читать дальше

.

ПАО "Ростелеком" в рамках оферты приобрело 4 млн 137,19 тыс. облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 83% бондов данного... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 83% бондов данного... читать дальше

.

Курс доллара США перешел к снижению к основным мировым валютам, в том числе из-за слабых данных относительно потребительского доверия в стране, сообщает MarketWatch. Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 117,9 пункта, сообщила исследовательская организация... Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 117,9 пункта, сообщила исследовательская организация... читать дальше

.

АК "АЛРОСА" интересуется добычей алмазов на шельфе Намибии, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, находившийся в конце мая с рабочей поездкой в этой африканской стране. Отвечая на вопрос о возможности работы... Отвечая на вопрос о возможности работы... читать дальше

.