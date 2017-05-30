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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 111,9 млрд руб.
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30 мая 2017 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 111,9 млрд руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня выросло до 111,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 67,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 мая снизилась на 0,29% и составила 23091,916 млрд руб.
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.30 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1549 руб. Минимальный курс евро составил 62,8875 руб.,... читать дальше
.30 мая 2017 года 19:15
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.30 мая 2017 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне снижения Европы, Америки и нефти. Азиатские рынки акций не продемонстрировали во вторник единой тенденции. В минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США снижаются в начале торгов. Нефть... читать дальше
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АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках оферты выкупило биржевые облигации серии БО-05 на сумму 275,4 млн рублей, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания выкупила около 9,1% выпуска серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. В понедельник, 29 мая,... читать дальше
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Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных банками физлицам, в апреле 2017 года снизилась с 9,39% до 9,30% - минимума с конца марта 2015 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Снижение этого показателя... читать дальше
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Президент РФ Владимир Путин отмечает успешность кооперации России и Индии в сфере традиционной энергетики. "Обсуждаются возможности для участия индийских фирм в реализации проекта совместного поиска и разработке углеводородов на арктическом шельфе России", - говорится в... читать дальше
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.30 мая 2017 года 17:57
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