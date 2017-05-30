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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1489,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 650,58 млрд руб.
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30 мая 2017 года 09:40
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1489,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 650,58 млрд руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1489,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1193,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1567,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1294,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 мая составили 650,58 млрд руб. против 637,08421 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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30 мая 2017 года 10:02
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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,75/57,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
.30 мая 2017 года 09:58
аблюдательный совет Совкомбанка утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться со сроком... читать дальше
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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро к доллару США продолжает снижаться на заявлении главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономика еврозоны по по-прежнему нуждается в существенном объеме монетарного стимулирования. Выступая вчера... читать дальше
.30 мая 2017 года 09:40
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1489,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 650,58 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1489,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1193,6 млрд руб. На начало... читать дальше
.30 мая 2017 года 09:37
Правительство РФ расширяет перечень госкомпаний, обязанных закупать продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из постановления, размещенного на сайте правительства. Этим документом изменены критерии отнесения госкомпаний, которые должны... читать дальше
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.30 мая 2017 года 09:27
0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-74 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил директиву госпредставителям в советах директоров крупных госкомпаний, согласно которой на ближайших заседаниях советов должен быть рассмотрен вопрос приобретения или аренды воздушных судов, в том числе с салонами повышенной... читать дальше
.30 мая 2017 года 09:09
Сегодня рост демонстрирует большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Рынки Гонконга и Китая закрыты во вторник в связи с праздником (Фестиваль драконьих лодок). Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, тогда как более... читать дальше
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Банк России планирует расширить перечень обеспечения, которое может выступать залогом по облигациям, следует из проекта указания ЦБ РФ. Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать: - ценные бумаги иностранных эмитентов... читать дальше
.30 мая 2017 года 08:50
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Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидиях российским производителям средств производства на создание и реализацию пилотных партий нового оборудования. "Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из... читать дальше
.30 мая 2017 года 08:42
В апреле безработица в Японии осталась на уровне предыдущего месяца - 2,8% - минимальном более чем за 2 десятилетия, свидетельствуют официальные данные. Показатель совпал со средним прогнозом экспертов, опрошенных Nikkei. При этом соотношение числа открытых... читать дальше
.30 мая 2017 года 08:34
Минэкономразвития РФ ожидает снятия ограничений на поставки продукции из Турции в ближайшие дни, сообщил вчера журналистам замглавы ведомства Алексей Груздев в понедельник в Москве. "Мы ожидаем (подписания постановления правительств) в ближайшие дни, у нас ведется... читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3346,73 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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