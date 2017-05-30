ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,7106 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 56,7106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,54 коп.

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,75/57,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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аблюдательный совет Совкомбанка утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении кредитной организации. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться со сроком... В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться со сроком... читать дальше

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"Ростелеком" обсуждает сделку по приобретению телекоммуникационного холдинга "Авантел", специализирующегося на услугах связи для корпоративных клиентов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, "Ростелеком" уже ведет due diligence актива. Представитель... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро к доллару США продолжает снижаться на заявлении главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономика еврозоны по по-прежнему нуждается в существенном объеме монетарного стимулирования. Выступая вчера... Выступая вчера... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 мая составили по Российской Федерации 1489,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1193,6 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Правительство РФ расширяет перечень госкомпаний, обязанных закупать продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из постановления, размещенного на сайте правительства. Этим документом изменены критерии отнесения госкомпаний, которые должны... Этим документом изменены критерии отнесения госкомпаний, которые должны... читать дальше

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Сын главы и основного акционера "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф покупает небольшого железнодорожного оператора "Вестерн Петролеум Транспортэйшн" (ВПТ), пишет "Коммерсантъ". Эта компания исторически тесно сотрудничает со структурами нефтяной группы, отмечает издание.... Эта компания исторически тесно сотрудничает со структурами нефтяной группы, отмечает издание.... читать дальше

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0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-74 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил директиву госпредставителям в советах директоров крупных госкомпаний, согласно которой на ближайших заседаниях советов должен быть рассмотрен вопрос приобретения или аренды воздушных судов, в том числе с салонами повышенной... читать дальше

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Сегодня рост демонстрирует большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Рынки Гонконга и Китая закрыты во вторник в связи с праздником (Фестиваль драконьих лодок). Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, тогда как более... Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, тогда как более... читать дальше

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Банк России планирует расширить перечень обеспечения, которое может выступать залогом по облигациям, следует из проекта указания ЦБ РФ. Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать: Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать: - ценные бумаги иностранных эмитентов... - ценные бумаги иностранных эмитентов... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидиях российским производителям средств производства на создание и реализацию пилотных партий нового оборудования. "Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из... "Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из... читать дальше

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В апреле безработица в Японии осталась на уровне предыдущего месяца - 2,8% - минимальном более чем за 2 десятилетия, свидетельствуют официальные данные. Показатель совпал со средним прогнозом экспертов, опрошенных Nikkei. Показатель совпал со средним прогнозом экспертов, опрошенных Nikkei. При этом соотношение числа открытых... При этом соотношение числа открытых... читать дальше

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Минэкономразвития РФ ожидает снятия ограничений на поставки продукции из Турции в ближайшие дни, сообщил вчера журналистам замглавы ведомства Алексей Груздев в понедельник в Москве. "Мы ожидаем (подписания постановления правительств) в ближайшие дни, у нас ведется... "Мы ожидаем (подписания постановления правительств) в ближайшие дни, у нас ведется... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3346,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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