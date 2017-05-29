Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,2523 руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2523 руб.

Минимальный курс евро составил 63,0675 руб., максимальный - 63,4675 руб. Было заключено 2402 сделки. Объем торгов составил 10867,56 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,27 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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