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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 мая в размере 56,7106 руб.
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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
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Банковские клоны продолжают вносить в реестр МФО
Банк России продолжает вносить в реестр микрофинансовых организаций игроков, использующих названия известных банков. И это несмотря на данное Банком России 2 года назад обещание внедрить жесткие правила по несогласованному использованию известных...
 
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29 мая 2017 года 12:21

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 мая в размере 56,7106 руб.

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29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 56,7106 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,54 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 мая 2017 года 20:05
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23158,134 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,824 млрд руб., или на...
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29 мая 2017 года 19:32
ЦБ РФ планирует расширить перечень допустимого обеспечения по облигациям с залогом
ЦБ РФ планирует расширить перечень обеспечения, которое может выступать залогом по облигациям, следует из проекта указания ЦБ РФ.

Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать:

- ценные бумаги иностранных эмитентов...    читать дальше
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29 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,2529 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2529 руб.

Минимальный курс евро составил 62,93 руб.,...    читать дальше
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29 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,5699 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5699 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3152 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3152 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2701 руб., максимальный - 8,336...    читать дальше
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29 мая 2017 года 19:11
ВТБ готовит 20 выпусков однодневных бондов серий КС-2-81- КС-2-100 на 1,5 трлн рублей
ВТБ в понедельник утвердил параметры 20 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-2-81 - КС-2-100 на общую сумму 1,5 трлн рублей, говорится в сообщениях банка.

Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей.

Дисконтные облигации будут размещаться по...    читать дальше
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29 мая 2017 года 19:05
Путин: санкции против РФ никак не помогут урегулированию на юго-востоке Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России не способствуют преодолению конфликта на юго-востоке Украины и призвал к борьбе за отмену экономических ограничений в мире.

Реагируя на вопрос журналистов, как санкции против России помогут нормализации...    читать дальше
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29 мая 2017 года 19:02
Индекс ММВБ подрос на 0,34%, индекс РТС - на 1,18%
Российский рынок акций завершил понедельник в плюсе на фоне стабилизации рынка нефти.

Китайские биржи были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работали торговые площадки Великобритании и Тайваня.

Европейские...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:55
Путин: политики не должны действовать на основе предположений
РФ и Франция считают борьбу с терроризмом важнейшей задачей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном..

"Мы сошлись во мнении, что важнейшей нашей общей задачей сегодняшнего дня является...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:48
В Citigroup оценивают потери British Airways из-за компьютерного сбоя в 100 млн евро
Компьютерный сбой в системе British Airways, ставший причиной отмены сотен авиарейсов в лондонских аэропортах, может стоить авиакомпании 100 млн евро, включая 40 млн евро потерянной выручки и 60 млн евро компенсаций клиентам в соответствие с законодательством Евросоюза,...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:36
Россия и Франция утвердили гражданский форум "Диалог Трианона" - Макрон
Париж и Москва учреждают гражданский форум "Диалог Трианона", сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы хотели бы, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог и больше обменов. Сейчас между Германией и...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:32
Посол США в РФ высказался за неформальный экспертный диалог между Москвой и Вашингтоном
Посол США в РФ Джон Теффт видит много нерешенных проблем в американо-российских отношениях; по его мнению, неформальный экспертный диалог поможет найти пути их решения.

"Неформальный диалог, не на правительственном уровне, не может решить существующие проблемы, но...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:28
В Белоруссии физлицам разрешили покупать инвалюту без паспорта
В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту, сообщила пресс-служба президента в понедельник.

Соответствующий указ глава государства подписал 29 мая.

"Указ разработан в целях...
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29 мая 2017 года 18:19
Московский фонд реновации сможет продавать излишки жилья
Фонд содействия реновации в перспективе сможет продавать излишки жилья, построенного по программе реновации и не востребованного переселенцами, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Уже в этом году будет...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:10
Почти 70% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2018 года - опрос
Более половины россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ по истечении его нынешнего президентского срока, после 2018 года - этот показатель вырос по сравнению с 2016 годом (с 60%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Каждый пятый (20%)...    читать дальше
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29 мая 2017 года 18:03
Белгородская область 20 июня начнет размещение 7-летних облигаций на 4 млрд рублей
Белгородская область 20 июня начнет размещение облигационного займа серии RU35011BELO с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 4 млрд рублей, говорится в постановлении регионального правительства.

Всего планируется разместить 4 млн ценных бумаг...    читать дальше
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