Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 67,9 млрд руб.

29 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 мая по данным на начало операционного дня выросло до 67,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23158,134 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,824 млрд руб., или на...

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ЦБ РФ планирует расширить перечень обеспечения, которое может выступать залогом по облигациям, следует из проекта указания ЦБ РФ. Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать: Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать: - ценные бумаги иностранных эмитентов... - ценные бумаги иностранных эмитентов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2529 руб. Минимальный курс евро составил 62,93 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,93 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5699 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3152 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2701 руб., максимальный - 8,336... Минимальный курс юаня составил 8,2701 руб., максимальный - 8,336... читать дальше

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ВТБ в понедельник утвердил параметры 20 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-2-81 - КС-2-100 на общую сумму 1,5 трлн рублей, говорится в сообщениях банка. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей. Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей. Дисконтные облигации будут размещаться по... Дисконтные облигации будут размещаться по... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России не способствуют преодолению конфликта на юго-востоке Украины и призвал к борьбе за отмену экономических ограничений в мире. Реагируя на вопрос журналистов, как санкции против России помогут нормализации... Реагируя на вопрос журналистов, как санкции против России помогут нормализации... читать дальше

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Российский рынок акций завершил понедельник в плюсе на фоне стабилизации рынка нефти. Китайские биржи были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работали торговые площадки Великобритании и Тайваня. Китайские биржи были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работали торговые площадки Великобритании и Тайваня. Европейские... Европейские... читать дальше

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РФ и Франция считают борьбу с терроризмом важнейшей задачей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.. "Мы сошлись во мнении, что важнейшей нашей общей задачей сегодняшнего дня является... "Мы сошлись во мнении, что важнейшей нашей общей задачей сегодняшнего дня является... читать дальше

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Компьютерный сбой в системе British Airways, ставший причиной отмены сотен авиарейсов в лондонских аэропортах, может стоить авиакомпании 100 млн евро, включая 40 млн евро потерянной выручки и 60 млн евро компенсаций клиентам в соответствие с законодательством Евросоюза,... читать дальше

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Париж и Москва учреждают гражданский форум "Диалог Трианона", сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы хотели бы, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог и больше обменов. Сейчас между Германией и... "Мы хотели бы, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог и больше обменов. Сейчас между Германией и... читать дальше

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Посол США в РФ Джон Теффт видит много нерешенных проблем в американо-российских отношениях; по его мнению, неформальный экспертный диалог поможет найти пути их решения. "Неформальный диалог, не на правительственном уровне, не может решить существующие проблемы, но... "Неформальный диалог, не на правительственном уровне, не может решить существующие проблемы, но... читать дальше

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В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту, сообщила пресс-служба президента в понедельник. Соответствующий указ глава государства подписал 29 мая. Соответствующий указ глава государства подписал 29 мая. "Указ разработан в целях... "Указ разработан в целях...

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Фонд содействия реновации в перспективе сможет продавать излишки жилья, построенного по программе реновации и не востребованного переселенцами, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. "Уже в этом году будет... "Уже в этом году будет... читать дальше

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Более половины россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ по истечении его нынешнего президентского срока, после 2018 года - этот показатель вырос по сравнению с 2016 годом (с 60%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". Каждый пятый (20%)... Каждый пятый (20%)... читать дальше

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Белгородская область 20 июня начнет размещение облигационного займа серии RU35011BELO с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 4 млрд рублей, говорится в постановлении регионального правительства. Всего планируется разместить 4 млн ценных бумаг... Всего планируется разместить 4 млн ценных бумаг... читать дальше

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