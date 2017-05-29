29 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Апрель 2017
Это автоматическое сообщение.
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29 мая 2017 года 20:05
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23158,134 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,824 млрд руб., или на...
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29 мая 2017 года 19:32
ЦБ РФ планирует расширить перечень обеспечения, которое может выступать залогом по облигациям, следует из проекта указания ЦБ РФ.
Согласно документу, предполагается, что залогом по облигациям также смогут выступать:
- ценные бумаги иностранных эмитентов... читать дальше
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29 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2529 руб.
Минимальный курс евро составил 62,93 руб.,... читать дальше
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29 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5699 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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29 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3152 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,2701 руб., максимальный - 8,336... читать дальше
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29 мая 2017 года 19:11
ВТБ в понедельник утвердил параметры 20 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-2-81 - КС-2-100 на общую сумму 1,5 трлн рублей, говорится в сообщениях банка.
Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей.
Дисконтные облигации будут размещаться по... читать дальше
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29 мая 2017 года 19:05
Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России не способствуют преодолению конфликта на юго-востоке Украины и призвал к борьбе за отмену экономических ограничений в мире.
Реагируя на вопрос журналистов, как санкции против России помогут нормализации... читать дальше
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29 мая 2017 года 19:02
Российский рынок акций завершил понедельник в плюсе на фоне стабилизации рынка нефти.
Китайские биржи были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работали торговые площадки Великобритании и Тайваня.
Европейские... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:55
РФ и Франция считают борьбу с терроризмом важнейшей задачей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном..
"Мы сошлись во мнении, что важнейшей нашей общей задачей сегодняшнего дня является... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:48
Компьютерный сбой в системе British Airways, ставший причиной отмены сотен авиарейсов в лондонских аэропортах, может стоить авиакомпании 100 млн евро, включая 40 млн евро потерянной выручки и 60 млн евро компенсаций клиентам в соответствие с законодательством Евросоюза,... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:36
Париж и Москва учреждают гражданский форум "Диалог Трианона", сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы хотели бы, чтобы между нашими представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог и больше обменов. Сейчас между Германией и... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:32
Посол США в РФ Джон Теффт видит много нерешенных проблем в американо-российских отношениях; по его мнению, неформальный экспертный диалог поможет найти пути их решения.
"Неформальный диалог, не на правительственном уровне, не может решить существующие проблемы, но... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:28
В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту, сообщила пресс-служба президента в понедельник.
Соответствующий указ глава государства подписал 29 мая.
"Указ разработан в целях...
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29 мая 2017 года 18:19
Фонд содействия реновации в перспективе сможет продавать излишки жилья, построенного по программе реновации и не востребованного переселенцами, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
"Уже в этом году будет... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:10
Более половины россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ по истечении его нынешнего президентского срока, после 2018 года - этот показатель вырос по сравнению с 2016 годом (с 60%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Каждый пятый (20%)... читать дальше
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29 мая 2017 года 18:03
Белгородская область 20 июня начнет размещение облигационного займа серии RU35011BELO с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 4 млрд рублей, говорится в постановлении регионального правительства.
Всего планируется разместить 4 млн ценных бумаг... читать дальше
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