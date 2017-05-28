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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6689 руб.
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28 мая 2017 года 11:25

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6689 руб.

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28 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 63,6689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,73 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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