ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,756 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 56,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,59 коп.

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В Москве рассчитывают, что новый президент Франции Эмманюэль Макрон откажется от идеологического давления на французский бизнес и даст "зелёный свет" для работы с Россией и продвижения совместных проектов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Москве в преддверии... читать дальше

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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что в настоящее время не планирует возвращаться в политику, однако не исключает, что в 2018 году у него может быть иное решение по этому вопросу. "Сейчас нет. Я думаю, сейчас мои... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации "Иркут" с первым полетом нового российского среднемагистрального самолета МС-21, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Заместитель председателя правительства Дмитрий... читать дальше

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Часть рейсов авиаперевозчика British Airways в лондонском аэропорту "Хитроу", как ожидается, будет задержана или отменена в воскресенье из-за компьютерного сбоя, сообщает пресс-служба аэропорта. "С учетом компьютерного сбоя, который произошел накануне по всему миру в системах... читать дальше

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Вместо Валерия Рашкина заместителем ЦК КПРФ избран Юрий Афонин, сообщил источник "Интерфакса". "На организационном пленуме партии сегодня заместителями председателя ЦК КПРФ переизбраны Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, вместо Валерия Рашкина зампредседателя решением пленума... читать дальше

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В Киргизии выбирают 811 депутатов в местные кенеши (советы), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии страны. "В Киргизии в 08:00 (05:00 мск) началось голосование на выборах депутатов местных советов. Открылись 214 избирательных участка, в списки... читать дальше

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Небольшие дивиденды "Башнефти" по итогам 2016 года и планы выплаты компанией промежуточных дивидендов в конце 2017 года позволят ее основному акционеру - "Роснефти" сэкономить на налоговых выплатах. Согласно действующему налоговому кодексу, российская организация, владеющая не... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 63,6689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,73 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 56,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,59 коп.

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Лидеры стран "группы семи" выступили с осуждением ракетных испытаний в Северной Корее. "Мы жестко осуждаем ядерные испытания и запуски баллистических ракет в Северной Корее. Мы выступаем с призывом к международному сообществу удвоить усилия для обеспечения выполнения...

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В составе Центрального комитета КПРФ по итогам 17-го отчетно-выборного съезда может появиться 60 новых имен, заявил секретарь ЦК партии Сергей Обухов. "Ожидается, что состав ЦК обновится на треть, в нем может появиться 60 новых имен", - сказал С.Обухов журналистам в субботу в...

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Лидеры стран "группы семи" намерены усилить международное сотрудничество в целях повышения защиты перед угрозой киберпреступности. "Недавние кибератаки, под удар которых попал ряд критических объектов инфраструктуры по всему миру, усилили нашу приверженность расширению... читать дальше

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Официальное представительство офиса по туризму Бахрейна начало работу в России, сообщает пресс-служба организации. "Компания Aviareps была назначена официальным туристическим представителем Bahrain Tourism and Exhibitions Authority в России. Офис по туризму Бахрейна ранее не был... читать дальше

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Лидеры стран "группы семи" выразили готовность работать с Россией над решением конфликта в Сирии, если Москва готова повлиять на Дамаск, говорится в итоговом коммюнике саммита G7, прошедшем в итальянском городе Таормине. "Мы надеемся, что соглашение, достигнутое в Астане, сможет... читать дальше

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Сброс воды на Отказненском водохранилище (Ставропольский край) будет доведен до максимального значения, чтобы исключить возможности прорыва дамбы и подтопления территории с населением более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора региона. "До этого будет проведена... читать дальше

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году. "Я - лидер крупнейшей партии, если не готов, нечего тут делать", - сказал Г.Зюганов в субботу в ходе 17-го отчетно-выборного съезда, отвечая на вопрос журналистов, готов ли... читать дальше

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