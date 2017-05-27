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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,756 руб.
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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
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Программа развития Федеральной таможенной службы (ФТС) предусматривает создание к 2020 году тотальной системы контроля за бизнесом. ФТС эту систему полностью автоматизирует, переведет общение с компаниями в электронный режим, а роль таможенника в...
 
СПЧ предлагает провести административную амнистию
Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию. В России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена. Глава СПЧ Михаил Федотов надеется, что президент Владимир...
 
В Киеве думают, как законодательно разорвать связи украинцев с россиянами
Разрыв всех связей с Россией стал основным трендом политики Киева. Украинские националисты подхватили идею директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича разорвать даже "родственные...
 
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27 мая 2017 года 09:12

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,756 руб.

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27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 56,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,59 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
27 мая 2017 года 09:26
Производитель индийского чая ООО "Джей Ти" инвестирует 175 млн рублей в создание в Приморье чаеразвесочной фабрики
Производитель индийского чая ООО "Джей Ти" инвестирует 175 млн рублей в создание в Приморье первой на Дальнем Востоке чаеразвесочной фабрики, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Проект будет реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ, запуск производства...    читать дальше
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27 мая 2017 года 09:12
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6689 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 63,6689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,73 коп.
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27 мая 2017 года 09:12
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,756 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 56,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,59 коп.
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26 мая 2017 года 20:23
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 26 мая снижается
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 13,01 пункта (0,668%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1934,25 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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26 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 мая снизилась на 0,64% и составила 23149,310 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23149,310 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,634 млрд руб., или на...
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26 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,3243 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3243 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,29 руб., максимальный - 8,354...    читать дальше
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26 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6142 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6142 руб.

Минимальный курс евро составил 63,3675 руб.,...    читать дальше
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26 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,79 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,79 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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26 мая 2017 года 19:10
"Фабрика ИЦБ" 29 мая проведет сбор заявок на бонды на 1,4 млрд рублей
ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) 29 мая с 13:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок на жилищные облигации на 1,38 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Срок погашения бумаг - 28 марта 2041 года,...    читать дальше
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26 мая 2017 года 19:04
S&P улучшило прогноз рейтингов "Велес капитала"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз для рейтингов ООО "ИК "Велес капитал" на "стабильный" с "негативного".

Агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента инвесткомпании на уровне "ВВ-/В", а также...    читать дальше
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26 мая 2017 года 18:59
Индекс ММВБ снизился на 0,7%, индекс РТС - почти на процент
Российский рынок акций, открывшийся в минусе, и завершил пятницу в красной зоне.

Европейские биржевые индикаторы весь день дедмоснтрировали минорный настрой, но британский рынок акций продолжал подъем, и его основной индикатор ставил новые рекорды.

Азиатские...    читать дальше
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26 мая 2017 года 18:57
Fitch понизило рейтинги "Связь-банка", подтвердило рейтинги "Глобэксбанка" и "Еврофинанс Моснарбанка"
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Связь-банка до "BB-" с "BB".

Прогноз для рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ Связь-банка...    читать дальше
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26 мая 2017 года 18:51
Игнатьев - против биткойна, Греф - за его развитие
Председатель набсовета Сбербанка, экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев сообщил о своем отрицательном отношении к криптовалюте биткойн (bitcoin).

"Очень мне вся эта история с биткойном, как центральному банкиру бывшему и настоящему, не нравится. Это некий заместитель денег,...    читать дальше
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26 мая 2017 года 18:44
Минэкономразвития прогнозирует снижение сельхозпроизводства в РФ в этом году на 0,1%
Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу прогнозирует снижение сельхозпроизводства в 2017 году на 0,1%. В пищевой промышленности прогнозируется рост на 3,4%.

Как поясняет ведомство, замедление темпов...    читать дальше
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26 мая 2017 года 18:36
Греф: снижение ставок по ипотеке до 6-7% за 2-3 года возможно
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в перспективе 2-3 лет возможно снизить ставки по ипотечным кредитам до 6-7%, если тенденция снижения инфляции будет сохранена.

"Я не думаю, что это (снижение ставки по ипотеке до 6-7%) не исполнимо в перспективе 2-3 лет, если...    читать дальше
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26 мая 2017 года 18:27
Нефтяные цены слабо повышаются
Нефтяные цены демонстрируют слабый подъем вечером в пятницу после обвала накануне на разочаровывающем решении ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:013 мск выросла на $0,12 (0,23%) до $51,58 за баррель.

Июльские...
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