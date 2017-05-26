Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,73 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,73 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,555 руб., максимальный - 56,9775 руб. Было заключено 18206 сделок. Объем торгов составил 75960,22 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,86 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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