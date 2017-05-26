Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

26 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.05 по 04.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 13,01 пункта (0,668%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1934,25 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23149,310 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,634 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3243 руб. Минимальный курс юаня составил 8,29 руб., максимальный - 8,354... Минимальный курс юаня составил 8,29 руб., максимальный - 8,354... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6142 руб. Минимальный курс евро составил 63,3675 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,3675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,79 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) 29 мая с 13:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок на жилищные облигации на 1,38 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Срок погашения бумаг - 28 марта 2041 года,... Срок погашения бумаг - 28 марта 2041 года,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз для рейтингов ООО "ИК "Велес капитал" на "стабильный" с "негативного". Агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента инвесткомпании на уровне "ВВ-/В", а также... Агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента инвесткомпании на уровне "ВВ-/В", а также... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в минусе, и завершил пятницу в красной зоне. Европейские биржевые индикаторы весь день дедмоснтрировали минорный настрой, но британский рынок акций продолжал подъем, и его основной индикатор ставил новые рекорды. Европейские биржевые индикаторы весь день дедмоснтрировали минорный настрой, но британский рынок акций продолжал подъем, и его основной индикатор ставил новые рекорды. Азиатские... Азиатские... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Связь-банка до "BB-" с "BB". Прогноз для рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства. Прогноз для рейтингов - "негативный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ Связь-банка... Краткосрочный РДЭ Связь-банка... читать дальше

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Председатель набсовета Сбербанка, экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев сообщил о своем отрицательном отношении к криптовалюте биткойн (bitcoin). "Очень мне вся эта история с биткойном, как центральному банкиру бывшему и настоящему, не нравится. Это некий заместитель денег,... "Очень мне вся эта история с биткойном, как центральному банкиру бывшему и настоящему, не нравится. Это некий заместитель денег,... читать дальше

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Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу прогнозирует снижение сельхозпроизводства в 2017 году на 0,1%. В пищевой промышленности прогнозируется рост на 3,4%. Как поясняет ведомство, замедление темпов... Как поясняет ведомство, замедление темпов... читать дальше

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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в перспективе 2-3 лет возможно снизить ставки по ипотечным кредитам до 6-7%, если тенденция снижения инфляции будет сохранена. "Я не думаю, что это (снижение ставки по ипотеке до 6-7%) не исполнимо в перспективе 2-3 лет, если... "Я не думаю, что это (снижение ставки по ипотеке до 6-7%) не исполнимо в перспективе 2-3 лет, если... читать дальше

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Нефтяные цены демонстрируют слабый подъем вечером в пятницу после обвала накануне на разочаровывающем решении ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:013 мск выросла на $0,12 (0,23%) до $51,58 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:013 мск выросла на $0,12 (0,23%) до $51,58 за баррель. Июльские... Июльские...

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"АЛРОСА" может повысить прогноз на 2017 год и по продажам, и по добыче, заявил финдиректор компании Игорь Куличик в ходе телефонной конференции для инвесторов. В 2017 году "АЛРОСА" планирует реализовать около 39 млн карат, что совпадает с уровнем добычи. Однако с начала... В 2017 году "АЛРОСА" планирует реализовать около 39 млн карат, что совпадает с уровнем добычи. Однако с начала... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать меры по снижению предельного размера долга заемщика перед микрофинансовой организацией, по достижении которого кредитор не вправе начислять проценты и штрафы до полного погашения задолженности. Поручение... Поручение... читать дальше

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ПАО "Акрон" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,6% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бумаги проходил 26 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал... Сбор заявок на бумаги проходил 26 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал... читать дальше

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