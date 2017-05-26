26 мая 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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26 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.05 по 04.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.05.2017
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Апрель 2017
|30.05.2017
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Апрель 2017
|30.05.2017
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Май 2017
|30.05.2017
|09:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2017
|30.05.2017
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Апрель 2017
|30.05.2017
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2017
|30.05.2017
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Май 2017
|30.05.2017
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Апрель 2017
|30.05.2017
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Апрель 2017
|30.05.2017
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2017
|30.05.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2017
|31.05.2017
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2017
|31.05.2017
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2017
|31.05.2017
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2017
|31.05.2017
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2017
|31.05.2017
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2017
|31.05.2017
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2017
|31.05.2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2017
|31.05.2017
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Май 2017
|31.05.2017
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2017
|31.05.2017
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Март 2017
|31.05.2017
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Май 2017
|01.06.2017
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2017
|01.06.2017
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2017
|01.06.2017
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2017
|01.06.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 мая
|01.06.2017
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2017
|01.06.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 мая
|01.06.2017
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2017
|01.06.2017
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2017
|01.06.2017
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 мая
|02.06.2017
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2017
|02.06.2017
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2017
|02.06.2017
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2017
|02.06.2017
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2017
Это автоматическое сообщение.
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