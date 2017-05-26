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26 мая 2017 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 мая
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26 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2308,3 (+42,13) руб./грамм; на серебро - 31,55 (+0,63) руб./грамм; на платину - 1738,98 (+35,43) руб./грамм; на палладий - 1412,35 (+33,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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26 мая 2017 года 16:20
6 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-71 на 35 млрд 799,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:19
Председателем наблюдательного совета Сбербанка вновь избран экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам первого заседания набсовета. Его заместителями стали Георгий Лунтовский и Алексей Кудрин. Старшим независимым директором избран... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:15
ВВП США в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, подъем замедлился с 2,1% в 4-м квартале прошлого года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительная оценка равнялась 0,7%, и аналитики Уолл-стрит в... читать дальше
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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,26 пункта (0,527%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1937 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1945,03 (-0,11%) пункта, минимальное... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:11
Российская экономика начала восстанавливаться, адаптировавшись к внешним условиям, а риски в финансовом секторе в целом снизились, отмечается в опубликованном на сайте Банка России очередном выпуске Обзора финансовой стабильности. Прибыль банков продолжает... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:05
В 1-м квартале 2017 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 197 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-марте 2016 года поставки выросли... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 56,1/57,42 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,1/57,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
.26 мая 2017 года 16:00
Объем экспорта нефти в январе-марте 2017 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 62,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В марте экспорт снизился... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:55
ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") 26 мая досрочно погасило облигации серий БО-04 и БО-05 объемом по 1 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях компании. Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:53
Развитию предпринимательства в России мешает слишком большое участие в нём государства, считает министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. "Что касается проблем в развитии предпринимательства, то первое и основное, как мне кажется, это то, что... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:46
Сегодня межфракционная рабочая группа Госдумы рассмотрела правительственные поправки в законопроект о реновации столичного жилищного фонда, сообщил парламентский комитет по строительству и транспорту. "Предложенные правительством РФ поправки были подержаны большинством... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:36
В России расходы бизнеса после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ) работающего населения составят почти 44 млрд рублей в 2018 году после первого этапа повышения МРОТ, считает Минтруд России. "Расходы работодателей в реальном... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:34
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.
В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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