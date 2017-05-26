26 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Май 2017
|15:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2017
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2017
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26 мая 2017 года 09:24
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в том числе из-за снижения котировок акций японских и австралийских нефтепроизводителей после падения цен на нефть почти на 5% накануне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка... читать дальше
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26 мая 2017 года 09:11
Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении после подъема на 0,2% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и... читать дальше
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26 мая 2017 года 09:02
Среднегодовая цена нефти Brent в 2017 году может составить около $50-55 за баррель. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после того, как страны ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение об ограничениях нефтедобычи на девять месяцев - до 31 марта 2018... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:50
Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре прошлого года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, пишет The Wall Street Journal.
Д.Трамп... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:35
Американские фондовые индексы выросли в четверг шестую сессию подряд, несмотря на обвал цен на нефть. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.
Ранее в ходе торгов мировой рынок акций также обновил исторический максимум: индекс MSCI,... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 мая 2017 года 08:26
Базой для расчета дивидендов на акции госкомпаний должна быть прибыль по МСФО. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 18 мая, сообщила пресс-служба правительства.
"Установлено, что в случае, если на АО возложена обязанность по составлению... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:15
Большинство фондовых индексов Европы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка были расстроены консервативностью решения нефтедобывающих государств об ограничении производства нефти.
Вместе с тем ряд стран, включая Великобританию, Испанию и Португалию,... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:07
Цены на нефть продолжают снижаться после решения ОПЕК и стран, не входящих в картель о продлении действия соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев. Рынок разочарован отказом от увеличения сокращений нефтедобычи.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на... читать дальше
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26 мая 2017 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп.
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26 мая 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 56,0701 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,42 коп.
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26 мая 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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25 мая 2017 года 19:55
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 4,72 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1947,26 пункта.
К середине дня... читать дальше
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25 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23298,944 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,301 млрд руб., или на...
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