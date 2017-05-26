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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в том числе из-за снижения котировок акций японских и австралийских нефтепроизводителей после падения цен на нефть почти на 5% накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка... Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка... читать дальше

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Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении после подъема на 0,2% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и... читать дальше

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Среднегодовая цена нефти Brent в 2017 году может составить около $50-55 за баррель. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после того, как страны ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение об ограничениях нефтедобычи на девять месяцев - до 31 марта 2018... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре прошлого года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы, пишет The Wall Street Journal. Д.Трамп... Д.Трамп... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли в четверг шестую сессию подряд, несмотря на обвал цен на нефть. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Ранее в ходе торгов мировой рынок акций также обновил исторический максимум: индекс MSCI,... Ранее в ходе торгов мировой рынок акций также обновил исторический максимум: индекс MSCI,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 77826,37 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6838,82 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,34 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Базой для расчета дивидендов на акции госкомпаний должна быть прибыль по МСФО. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 18 мая, сообщила пресс-служба правительства. "Установлено, что в случае, если на АО возложена обязанность по составлению... "Установлено, что в случае, если на АО возложена обязанность по составлению... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Европы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка были расстроены консервативностью решения нефтедобывающих государств об ограничении производства нефти. Вместе с тем ряд стран, включая Великобританию, Испанию и Португалию,... Вместе с тем ряд стран, включая Великобританию, Испанию и Португалию,... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться после решения ОПЕК и стран, не входящих в картель о продлении действия соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев. Рынок разочарован отказом от увеличения сокращений нефтедобычи. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на... Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 56,0701 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,42 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 4,72 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1947,26 пункта. К середине дня... К середине дня... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23298,944 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,301 млрд руб., или на...

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