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25 мая 2017 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1813 руб.

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25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1813 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1631 руб., максимальный - 8,2263 руб. Было заключено 68 сделок. Объем торгов составил 429,15 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,215 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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