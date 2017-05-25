Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 мая

25 мая. FINMARKET.RU -РФ с 26 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2266,17 (+2,15) руб./грамм; на серебро - 30,92 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1703,55 (-0,77) руб./грамм; на палладий - 1379,06 (-21,31) руб./грамм.

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 4,72 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1947,26 пункта. К середине дня... К середине дня... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23298,944 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,301 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1813 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1631 руб., максимальный - 8,2263... Минимальный курс юаня составил 8,1631 руб., максимальный - 8,2263... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0987 руб. Минимальный курс евро составил 62,9225 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,9225 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2154 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, передает Bloomberg слова министра нефти Ирана Бижана Зангане. "Да", - сказал Б.Зангане, отвечая на соответствующий вопрос. Министр нефти ОАЭ... Министр нефти ОАЭ... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил торги небольшим снижением на фоне начавшей дешеветь нефти. Торги в четверг фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, при этом южнокорейский индекс обновил рекордный уровень. Торги в четверг фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, при этом южнокорейский индекс обновил рекордный уровень. Фондовая Европа... Фондовая Европа... читать дальше

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Россия в июне снизит экспорт зерна до 1,5-1,7 млн тонн против прогнозируемых на май 2,2 млн тонн, считает директор департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Экспорт постепенно замедляется, причина, кроме укрепляющегося рубля, еще и в... "Экспорт постепенно замедляется, причина, кроме укрепляющегося рубля, еще и в... читать дальше

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89% годовых. Ставка соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89% годовых. Сбор заявок на бумаги проходил 25 мая с... Сбор заявок на бумаги проходил 25 мая с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) в иностранной и национальной валютах с "позитивного" на "стабильный". Рейтинги подтверждены на уровне "B-", сообщается в пресс-релизе... Рейтинги подтверждены на уровне "B-", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 на 1 млрд рублей в размере 13% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не... Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не... читать дальше

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Во время встречи президента США Дональда Трампа с руководителями институтов ЕС были затронуты многие темы, но особое внимание было уделено международной торговле, заявил в четверг председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Мы много дискутировали по вопросу... "Мы много дискутировали по вопросу... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 17-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 5,1% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 12,72 рубля. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 12,72 рубля. "ФСК ЕЭС"... "ФСК ЕЭС"... читать дальше

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Цены на нефть снижаются на торгах в четверг, поскольку информация из Вены свидетельствуют о том, что государства ОПЕК не готовы увеличить объемы сокращения нефтедобычи. Вместе с тем по итогам встречи в Вене ОПЕК предлагает производителям нефти, не входящим в картель,... Вместе с тем по итогам встречи в Вене ОПЕК предлагает производителям нефти, не входящим в картель,... читать дальше

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Взаимный товарооборот зарегистрированных в Москве компаний с фирмами Сербии в прошлом году вырос до $500 млн, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин. Он подчеркнул, что товарооборот... читать дальше

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АО "МРСК Юга" 12 июня досрочно погасит биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Досрочное погашение пройдет в дату окончания 8-го купона. Досрочное погашение пройдет в дату окончания 8-го купона. Компания разместила облигации БО-01 номинальным объемом 6 млрд рублей,... Компания разместила облигации БО-01 номинальным объемом 6 млрд рублей,... читать дальше

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