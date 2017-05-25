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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 77 млрд руб.
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25 мая 2017 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 77 млрд руб.
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25 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 77 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 275,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2017 года 13:29
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в 1-м квартале 2017 года снизилась на 55%, или в 2,2 раза, - до 22,686 млрд рублей по сравнению с 49,889 млрд руб. в январе-марте 2016 года, говорится в отчетности компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, прогнозировали... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:20
Нефтяные цены, повышавшиеся с утра, перешли к снижению в ожидании итогов заседания ОПЕК. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 мск уменьшилась на $0,30 (0,56%) - до $53,66 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:15
В ходе торгов в четверг европейские фондовые индексы повышаются в ожидании ключевого решения нефтедобывающих государств об ограничении производства нефти. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,1%, до 392,66... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:15
После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 1,6 пункта (0,082%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1950,38 пункта. Максимальное значение к... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:12
Минфин РФ поддерживает позицию Минэнерго относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти и отмечает, что создаваемая таким образом благоприятная конъюнктура цен на нефть будет использоваться министерством для пополнения резервов. "Минфин солидарен с... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 56,8402 руб.
Минимальное значение за месяц (с 25 апреля по 25 мая) - 56,8402 руб. за доллар, максимальное значение - 59,202 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,06 руб. Это автоматическое сообщение.
.25 мая 2017 года 13:03
Казахстан готов присоединиться к пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики республики Канат Бозумбаев. "Мы обсудили взаимоотношения на этот год в энергетической сфере с коллегами из РФ и Саудовской... читать дальше
.25 мая 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,52/63,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...
.25 мая 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 25 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 55,93/56,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,93/56,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 36 коп., средний...
.25 мая 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 55,6/56,84 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,6/56,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
.25 мая 2017 года 12:46
Доля иностранных владельцев голосующих акций Сбербанка России на начало мая 2017 года составила 43,7% по сравнению с 45,6% на апрель 2016 года, сообщила зампред правления Сбербанка Белла Златкис на пресс-конференции. Общее количество акционеров Сбербанка на 2 мая, дату...
.25 мая 2017 года 12:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 56,0701 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,42 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 мая 2017 года 12:37
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 мая 2017 года 12:34
За январь-апрель российские авиакомпании увеличили перевозки на 20,8% - до 27,142 млн пассажиров по сравнению с 22,4666 млн в январе-апреле прошлого года, свидетельствуют данные Росавиации. Международные перевозки увеличились на 32,5%, до 10,351 млн пассажиров,... читать дальше
.25 мая 2017 года 12:25
"АЛРОСА" (MOEX: ALRS) рассчитывает увеличить долю в ангольском алмазодобывающем Catoca ("Катока") в течение 2-3 месяцев, если вопрос будет одобрен наблюдательным советом, заявил журналистам президент компании Сергей Иванов. "АЛРОСА" и ангольская госкорпорация Endiama... читать дальше
.25 мая 2017 года 12:17
Страны ОПЕК+ с "большой вероятностью" продлят соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев - министр энергетики Саудовской Аравии
Нефтедобывающие страны "с большой вероятностью" договорятся о продлении соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев в ходе проходящей в Вене встречи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, более глубокое сокращение добычи... читать дальше
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