ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2743 руб.

25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 56,2743 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,09 коп.

.

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в 1-м квартале 2017 года снизилась на 55%, или в 2,2 раза, - до 22,686 млрд рублей по сравнению с 49,889 млрд руб. в январе-марте 2016 года, говорится в отчетности компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, прогнозировали... Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, прогнозировали... читать дальше

.

Нефтяные цены, повышавшиеся с утра, перешли к снижению в ожидании итогов заседания ОПЕК. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 мск уменьшилась на $0,30 (0,56%) - до $53,66 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 мск уменьшилась на $0,30 (0,56%) - до $53,66 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на... Цена фьючерса на нефть WTI на... читать дальше

.

В ходе торгов в четверг европейские фондовые индексы повышаются в ожидании ключевого решения нефтедобывающих государств об ограничении производства нефти. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,1%, до 392,66... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,1%, до 392,66... читать дальше

.

После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ понизился на 1,6 пункта (0,082%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1950,38 пункта. Максимальное значение к... читать дальше

.

Минфин РФ поддерживает позицию Минэнерго относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти и отмечает, что создаваемая таким образом благоприятная конъюнктура цен на нефть будет использоваться министерством для пополнения резервов. "Минфин солидарен с... "Минфин солидарен с... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 25 апреля по 25 мая) - 56,8402 руб. за доллар, максимальное значение - 59,202 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,06 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Казахстан готов присоединиться к пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики республики Канат Бозумбаев. "Мы обсудили взаимоотношения на этот год в энергетической сфере с коллегами из РФ и Саудовской... "Мы обсудили взаимоотношения на этот год в энергетической сфере с коллегами из РФ и Саудовской... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,52/63,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,93/56,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 36 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,6/56,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Доля иностранных владельцев голосующих акций Сбербанка России на начало мая 2017 года составила 43,7% по сравнению с 45,6% на апрель 2016 года, сообщила зампред правления Сбербанка Белла Златкис на пресс-конференции. Общее количество акционеров Сбербанка на 2 мая, дату... Общее количество акционеров Сбербанка на 2 мая, дату...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 56,0701 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 63,0116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

За январь-апрель российские авиакомпании увеличили перевозки на 20,8% - до 27,142 млн пассажиров по сравнению с 22,4666 млн в январе-апреле прошлого года, свидетельствуют данные Росавиации. Международные перевозки увеличились на 32,5%, до 10,351 млн пассажиров,... Международные перевозки увеличились на 32,5%, до 10,351 млн пассажиров,... читать дальше

.

"АЛРОСА" (MOEX: ALRS) рассчитывает увеличить долю в ангольском алмазодобывающем Catoca ("Катока") в течение 2-3 месяцев, если вопрос будет одобрен наблюдательным советом, заявил журналистам президент компании Сергей Иванов. "АЛРОСА" и ангольская госкорпорация Endiama... "АЛРОСА" и ангольская госкорпорация Endiama... читать дальше

.

Нефтедобывающие страны "с большой вероятностью" договорятся о продлении соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев в ходе проходящей в Вене встречи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, более глубокое сокращение добычи... По его словам, более глубокое сокращение добычи... читать дальше

.