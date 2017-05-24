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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,3826 руб.
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24 мая 2017 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,3826 руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3826 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,2025 руб., максимальный - 56,58 руб. К этому времени было заключено 31844 сделки. Объем торгов составил 203536,17 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,57 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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