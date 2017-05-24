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24 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1817 руб.
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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1817 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1737 руб., максимальный - 8,2135 руб. Было заключено 89 сделок. Объем торгов составил 760,88 млн руб., что на 210% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2135 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.24 мая 2017 года 19:15
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.24 мая 2017 года 19:15
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг контрагента банка "ФК Открытие" до "B+" с "BB-", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг контрагента банка подтвержден на уровне "B". S&P также понизило... читать дальше
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ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания") определило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,04% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 35,1 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше
.24 мая 2017 года 19:00
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