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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1817 руб.
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24 мая 2017 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1817 руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1817 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,1737 руб., максимальный - 8,2135 руб. Было заключено 89 сделок. Объем торгов составил 760,88 млн руб., что на 210% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2135 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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