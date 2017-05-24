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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 12 мая по 19 мая на 4432 тыс. баррелей, бензина - упали на 787 тыс. баррелей
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24 мая 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 12 мая по 19 мая на 4432 тыс. баррелей, бензина - упали на 787 тыс. баррелей
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24 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4432 тыс. баррелей - до 516,34 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 787 тыс. баррелей и составили 239,882 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 485 тыс. баррелей, достигнув 146,339 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1075 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 493 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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