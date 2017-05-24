Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9839 руб.

24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9839 руб.

Минимальный курс евро составил 62,8425 руб., максимальный - 63,215 руб. Было заключено 3410 сделок. Объем торгов составил 14186,18 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.